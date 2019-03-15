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Comoção na Web

Morte após pedido de casamento no ES gera comoção na web

Aghton Jhon, de 28 anos, morreu afogado na praia de Itaúnas em Conceição da Barra na última terça-feira (12)

Publicado em 14 de Março de 2019 às 21:49

Publicado em 

14 mar 2019 às 21:49
Crédito: Yuri Barichivich/Foto Reprodução Facebook
Alegre, divertido e amigo de todos. Essas são algumas das qualidades de Aghton Jhon Mota Souza destacas em diversas mensagens publicadas por amigos e familiares nas redes sociais após a morte do jovem.
Na página de Aghton no Facebook, dezenas de mensagens lamentavam a morte do jovem. "Tenho certeza que Deus tem um lugar mais que especial pra você... Obrigado por fazer parte da minha vida", escreveu um amigo.
Em outra publicação, uma amiga ressaltou que Aghton era uma pessoa muito querida e será sempre lembrado. “Deixou seu legado, será sempre uma grande referência, uma grande lembrança.”.
Morte após pedido de casamento no ES gera comoção na web
Em entrevista à reportagem do Gazeta Online Kamila Teles, amiga do jovem há mais de 15 anos, comentou a morte do amigo. “Ele era uma pessoa maravilhosa, um amigão, várias vezes ele me ajudou muito. Ele era muito carinhoso com meu filho, contagiava várias pessoas com sua alegria. Era uma pessoa muito amiga mesmo”, contou.
Kamila ressaltou ainda que o jovem compartilhava com os amigos alguns planos e sonhos e que a notícia pegou todos de surpresa. “Ele sempre falava que queria ter filhos e chegou a dizer que iria tirar uma miniférias. Foi muito triste receber essa notícia, eu chorei muito e até ontem ainda estava sem acreditar”, disse.
Católico e membro ativo na Comunidade São Judas Tadeu, na Serra, Aghton também foi lembrado em uma publicação divulgada na página da Igreja nas redes sociais. "Era um jovem muito bom e querido na paróquia, sobretudo por nos últimos três anos ter representado a Cristo nas encenações da Semana Santa. [...] Nós agradecemos a Deus por tudo que fez em nossa paróquia e encomendamos a Divina Misericórdia a sua alma.", dizia a publicação.

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