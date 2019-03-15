Morte após pedido de casamento no ES gera comoção na web

Crédito: Yuri Barichivich/Foto Reprodução Facebook

Alegre, divertido e amigo de todos. Essas são algumas das qualidades de Aghton Jhon Mota Souza destacas em diversas mensagens publicadas por amigos e familiares nas redes sociais após a morte do jovem.

Na página de Aghton no Facebook, dezenas de mensagens lamentavam a morte do jovem. "Tenho certeza que Deus tem um lugar mais que especial pra você... Obrigado por fazer parte da minha vida", escreveu um amigo.

Em outra publicação, uma amiga ressaltou que Aghton era uma pessoa muito querida e será sempre lembrado. “Deixou seu legado, será sempre uma grande referência, uma grande lembrança.”.

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Em entrevista à reportagem do Gazeta Online Kamila Teles, amiga do jovem há mais de 15 anos, comentou a morte do amigo. “Ele era uma pessoa maravilhosa, um amigão, várias vezes ele me ajudou muito. Ele era muito carinhoso com meu filho, contagiava várias pessoas com sua alegria. Era uma pessoa muito amiga mesmo”, contou.

Kamila ressaltou ainda que o jovem compartilhava com os amigos alguns planos e sonhos e que a notícia pegou todos de surpresa. “Ele sempre falava que queria ter filhos e chegou a dizer que iria tirar uma miniférias. Foi muito triste receber essa notícia, eu chorei muito e até ontem ainda estava sem acreditar”, disse.