Morro do Moreno terá base de pesquisa de ciclones

O Morro do Moreno é ponto de visitação de turistas e atletas em Vila Velha Crédito: Arquivo

O Morro do Moreno, em Vila Velha, vai servir como base para uma pesquisa sobre ventos e a criação de ciclones formados no Sudeste do Brasil. Ela está sendo desenvolvida pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) em parceria com a Universidade de São Paulo (USP) e terá início de atividades em setembro.

Segundo o coordenador do projeto no Estado, Marcos Tadeu Orlando, doutor em Física Nuclear e professor da Ufes, a intenção é estudar como a radiação do sol e velocidade do vento interferem na criação dos pequenos ciclones.

Para isso, será instalado um sistema de monitoramento atmosférico, uma torre de nove metros e um contêiner, para medir a velocidade do vento, temperatura, radiação ultravioleta, radiação infravermelha e radiação gama. Ela ficará, no mínimo, oito anos no local.

Ele conta que a partir disso será possível aprimorar o programa sobre a previsibilidade atmosférica da Grande Vitória, informando as pessoas sobre a direção dos ventos, movimentação de fluxos de ar e turbulências localizadas na região e sua correlação com as movimentações que podem aparecer no Sudeste do país.

Os estudos poderão ajudar diversas áreas, mostrando a direção dos ventos aos velejadores até disponibilizar dados para a área de engenharia ambiental sobre a dispersão de poluentes na atmosfera,disse.

Os dados já poderão ser disponibilizados desde o início de sua captação que ocorrerá no final do ano, com o término da instalação dos equipamentos. As informações devem chegar através de um aplicativo, uma parceria está sendo fechada com a área de informática da Ufes.

Participam do programa três pesquisadores da Ufes e dois da USP, entre eles a coordenadora de todo o projeto, Jacyra Soares, PhD em Oceanografia Física da instituição paulista. Sua última pesquisa relacionada à área foi na Antártica.