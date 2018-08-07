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UFES E USP

Morro do Moreno terá base de pesquisa de ciclones

As informações devem chegar através de um aplicativo, uma parceria está sendo fechada com a área de informática da Ufes

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 23:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2018 às 23:57
O Morro do Moreno é ponto de visitação de turistas e atletas em Vila Velha Crédito: Arquivo
O Morro do Moreno, em Vila Velha, vai servir como base para uma pesquisa sobre ventos e a criação de ciclones formados no Sudeste do Brasil. Ela está sendo desenvolvida pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) em parceria com a Universidade de São Paulo (USP) e terá início de atividades em setembro.
Segundo o coordenador do projeto no Estado, Marcos Tadeu Orlando, doutor em Física Nuclear e professor da Ufes, a intenção é estudar como a radiação do sol e velocidade do vento interferem na criação dos pequenos ciclones.
Para isso, será instalado um sistema de monitoramento atmosférico, uma torre de nove metros e um contêiner, para medir a velocidade do vento, temperatura, radiação ultravioleta, radiação infravermelha e radiação gama. Ela ficará, no mínimo, oito anos no local.
Ele conta que a partir disso será possível aprimorar o programa sobre a previsibilidade atmosférica da Grande Vitória, informando as pessoas sobre a direção dos ventos, movimentação de fluxos de ar e turbulências localizadas na região e sua correlação com as movimentações que podem aparecer no Sudeste do país.
Os estudos poderão ajudar diversas áreas, mostrando a direção dos ventos aos velejadores até disponibilizar dados para a área de engenharia ambiental sobre a dispersão de poluentes na atmosfera,disse.
Os dados já poderão ser disponibilizados desde o início de sua captação que ocorrerá no final do ano, com o término da instalação dos equipamentos. As informações devem chegar através de um aplicativo, uma parceria está sendo fechada com a área de informática da Ufes.
Participam do programa três pesquisadores da Ufes e dois da USP, entre eles a coordenadora de todo o projeto, Jacyra Soares, PhD em Oceanografia Física da instituição paulista. Sua última pesquisa relacionada à área foi na Antártica.
Morro do Moreno terá base de pesquisa de ciclones

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