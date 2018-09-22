Morre PM com câncer que realizou sonho de se casar em hospital

Segundo Igor, Christian sempre foi uma pessoa cativante e alegrava a todos que a conheciam dentro do hospital. Ela atuou durante 15 anos como enfermeira no Hospital da Polícia Militar, em Vitória. O marido conta que a doença já estava em estágio avançado e Christian passava por cuidados paliativos.

"É difícil falar sobre os sentimentos, é uma mistura. Por um lado tem a tristeza por não tê-la mais aqui, mas por outro me sinto aliviado por ela não estar mais sofrendo. E também é difícil falar sobre as qualidades dela, são muitas. Ela sempre foi uma pessoa guerreira, com muita força de vontade e sempre foi muito carinhosa", disse Igor, emocionado.