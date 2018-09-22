A sargento aposentada da Polícia Militar, Christian Kelly de Castro Aguiar, de 45 anos, faleceu nesta sexta-feira (21) por volta de 23h30. Christian sofria de um câncer de mama há nove anos e foi vítima de uma parada cardíaca. Em agosto, ela realizou o sonho de se casar no hospital, na presença de familiares e amigos, com Igor Campos Pinheiro. Eles estavam juntos há 11 anos.
Segundo Igor, Christian sempre foi uma pessoa cativante e alegrava a todos que a conheciam dentro do hospital. Ela atuou durante 15 anos como enfermeira no Hospital da Polícia Militar, em Vitória. O marido conta que a doença já estava em estágio avançado e Christian passava por cuidados paliativos.
"É difícil falar sobre os sentimentos, é uma mistura. Por um lado tem a tristeza por não tê-la mais aqui, mas por outro me sinto aliviado por ela não estar mais sofrendo. E também é difícil falar sobre as qualidades dela, são muitas. Ela sempre foi uma pessoa guerreira, com muita força de vontade e sempre foi muito carinhosa", disse Igor, emocionado.
Christian estava internada no Hospital da Unimed. O velório ocorre na Igreja do bairro Jabour, em Vitória.
Morre PM com câncer que realizou sonho de se casar em hospital