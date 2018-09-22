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Comoção

Morre PM com câncer que realizou sonho de se casar em hospital

A ex-sargento enfrentava um câncer de mama há 9 anos e faleceu na noite desta sexta-feira (21)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2018 às 13:42

Publicado em 22 de Setembro de 2018 às 13:42

Cristian Kelly entrou com o filho, Gabriel, na cerimônia de casamento realizada dentro do hospital onde ela esteve internada Crédito: Kaique Dias
A sargento aposentada da Polícia Militar, Christian Kelly de Castro Aguiar, de 45 anos, faleceu nesta sexta-feira (21) por volta de 23h30. Christian sofria de um câncer de mama há nove anos e foi vítima de uma parada cardíaca. Em agosto, ela realizou o sonho de se casar no hospital, na presença de familiares e amigos, com Igor Campos Pinheiro. Eles estavam juntos há 11 anos. 
Segundo Igor, Christian sempre foi uma pessoa cativante e alegrava a todos que a conheciam dentro do hospital. Ela atuou durante 15 anos como enfermeira no Hospital da Polícia Militar, em Vitória. O marido conta que a doença já estava em estágio avançado e Christian passava por cuidados paliativos.  
 
"É difícil falar sobre os sentimentos, é uma mistura. Por um lado tem a tristeza por não tê-la mais aqui, mas por outro me sinto aliviado por ela não estar mais sofrendo. E também é difícil falar sobre as qualidades dela, são muitas. Ela sempre foi uma pessoa guerreira, com muita força de vontade e sempre foi muito carinhosa", disse Igor, emocionado. 
Christian estava internada no Hospital da Unimed. O velório ocorre na Igreja do bairro Jabour, em Vitória.
Morre PM com câncer que realizou sonho de se casar em hospital

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