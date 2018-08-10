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Acidente

Morre pedreiro que caiu de prédio em Itararé, em Vitória

A notícia da morte do pedreiro foi dada pelo filho, Leandro Azevedo, em uma rede social durante a madrugada desta sexta-feira (10)

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 12:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 12:19
O pedreiro Laudemar Ferreira Lima teria caído de uma altura de 15 metros em Itararé, Vitória Crédito: Patrick Germano | Internauta
O pedreiro Laudemar Ferreira Lima morreu depois de cair de um prédio, onde trabalhava, no bairro Itararé, em Vitória. A notícia da morte do pedreiro foi dada pelo filho, Leandro Azevedo, em uma rede social durante a madrugada desta sexta-feira (10). Laudemar caiu de uma altura de 15 metros.
Pela rede social, Leandro lamentou a morte do pai: "grande homem, honesto, humilde e sempre com o próximo como prioridade". O velório e sepultamento, segundo informou o filho também na web, deve acontecer no Cemitério de Maruípe.
QUEDA ENQUANTO TRABALHAVA
Laudemar Ferreira Lima trabalhava em uma obra na rua Rua Dr. Arlindo Sodré, em Itararé, quando se desequilibrou de uma estrutura de madeira e caiu de uma altura de quinze metros nesta quinta-feira (09).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o pedreiro teve sangramento na cabeça. Ele foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado para um hospital de Vitória.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar o Samu no atendimento à vítima, pois havia risco de queda de madeiras no local. Segundo testemunhas, Laudemar não estava com equipamentos de segurança.
Morre pedreiro que caiu de prédio em Itararé, em Vitória

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