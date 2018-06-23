Morre jovem com H1N1 que aguardava vaga em hospital no ES

Caroline Santos Souza, de 25 anos, diagnosticada com gripe H1N1 faleceu na noite desta sexta-feira (22) Crédito: Arquivo da Família

A paciente Caroline Santos Souza, de 25 anos, diagnosticada com gripe H1N1, morreu na noite desta sexta-feira (22). Ela deu entrada no Pronto Atendimento (PA), de São Pedro, na última terça-feira (19) e, mesmo em estado grave, lá permaneceu à espera de uma vaga para ser transferida para um hospital. A jovem teve cinco paradas cardíacas e não resistiu. Ela deixa uma filha de dois anos.

A morte de Carolina acontece um dia após o pedido de transferência para internação em um leito de hospital da Grande Vitória. Procurados pela reportagem, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), lamentou o óbito e informou que a vaga de acordo com o perfil da paciente foi solicitada e providenciada em hospital em Colatina, mas lamentavelmente a paciente faleceu antes da transferência.

Em entrevista o Gazeta Online, no início da noite, o sogro de Caroline, André Borges, afirmou que a direção PA de São Pedro solicitou uma vaga à Sesa, que, por sua vez, queria transferir a jovem para um hospital de Colatina, fato contestado pela família tendo em vista a gravidade do quadro de saúde da jovem.

Ela estava entubada. O problema é que a vaga apareceu em Colatina, mas hoje ela não tem mais condições de ir. Meu filho está no PA desesperado e chorando, desabafou André horas antes de saber da morte de Caroline.

Caroline morava com o marido e a filha de dois anos no bairro Ataíde, em Vila Velha. Ela procurou, no último domingo, o PA de São Pedro, em Vitória, fez exame de sangue e foi diagnosticada com virose, mas, preocupada com o avanço dos sintomas, voltou ao médico na terça-feira. Desde então, permaneceu no PA à espera de vaga em hospital.

A Sesa informa que, em casos como este, de instabilidade clínica, a orientação é que o pronto-atendimento acione o Samu 192.

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