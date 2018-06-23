Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde pública

Morre jovem com H1N1 que aguardava vaga em hospital no ES

Caroline morava em Vila Velha e deixa marido e uma filha de dois anos

Publicado em 22 de Junho de 2018 às 23:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2018 às 23:26
Caroline Santos Souza, de 25 anos, diagnosticada com gripe H1N1 faleceu na noite desta sexta-feira (22) Crédito: Arquivo da Família
A paciente Caroline Santos Souza, de 25 anos, diagnosticada com gripe H1N1, morreu na noite desta sexta-feira (22). Ela deu entrada no Pronto Atendimento (PA), de São Pedro, na última terça-feira (19) e, mesmo em estado grave, lá permaneceu à espera de uma vaga para ser transferida para um hospital. A jovem teve cinco paradas cardíacas e não resistiu. Ela deixa uma filha de dois anos.
A morte de Carolina acontece um dia após o pedido de transferência para internação em um leito de hospital da Grande Vitória. Procurados pela reportagem, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), lamentou o óbito e informou que a vaga de acordo com o perfil da paciente foi solicitada e providenciada em hospital em Colatina, mas lamentavelmente a paciente faleceu antes da transferência. 
Em entrevista o Gazeta Online, no início da noite, o sogro de Caroline, André Borges, afirmou que a direção PA de São Pedro solicitou uma vaga à Sesa, que, por sua vez, queria transferir a jovem para um hospital de Colatina, fato contestado pela família tendo em vista a gravidade do quadro de saúde da jovem.
Ela estava entubada. O problema é que a vaga apareceu em Colatina, mas hoje ela não tem mais condições de ir. Meu filho está no PA desesperado e chorando, desabafou André horas antes de saber da morte de Caroline.
Caroline morava com o marido e a filha de dois anos no bairro Ataíde, em Vila Velha. Ela procurou, no último domingo, o PA de São Pedro, em Vitória, fez exame de sangue e foi diagnosticada com virose, mas, preocupada com o avanço dos sintomas, voltou ao médico na terça-feira. Desde então, permaneceu no PA à espera de vaga em hospital.
A Sesa informa que, em casos como este, de instabilidade clínica, a orientação é que o pronto-atendimento acione o Samu 192.
VELÓRIO E ENTERRO
A mãe de Caroline, Luciane Santos de Souza, informou em seu perfil no Facebook que o velória da filha começou às 13h deste sábado no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória, e que o enterro está previsto para as 13h no mesmo local.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados