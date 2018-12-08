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Atropelamento

Morre idosa atropelada por ônibus em Cariacica

Martina Padovani, 65 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos graves ferimentos

Publicado em 07 de Dezembro de 2018 às 21:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2018 às 21:14
Idosa morre após atropelamento em Cariacica Crédito: Caique Verli
Morreu a idosa Martina Padovani, 65 anos, atropelada na tarde desta sexta-feira (7) por um ônibus enquanto atravessava a Avenida Expedito Garcia, em Cariacica. Apesar de ter sido socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital São Lucas, em Vitória, Martina não resistiu aos graves ferimentos.
A idosa morava em Cariacica Sede, e, segundo a filha, a empresária Rute Gambarini, a mãe era bastante independente. No momento do acidente, ela seguia para uma consulta médica.
> Idoso morre em acidente de carro em Linhares
A família está dialogando com a empresa de ônibus responsável pelo atropelamento para buscar um acordo. O local do velório ainda não está confirmado, mas a empresária afirmou que talvez seja realizado em Linhares, cidade de nascimento da vítima.
> Leia mais matérias sobre Acidentes
NOTA DA VIX LOGÍSTICA
Acionada pela reportagem do Gazeta Online, a empresa Vix Logística - que é dona do ônibus - se manifestou sobre o acidente. Veja a nota na íntegra:
"A VIX Logística lamenta informar o acidente ocorrido no início da tarde desta sexta-feira, dia 07, envolvendo um ônibus da empresa na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande. Assim que tomou conhecimento, uma equipe multidisciplinar da VIX Logística se dirigiu ao local para prestar todo o apoio necessário aos envolvidos e aos órgãos competentes. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas. A empresa informa ainda que prestará toda assistência à vítima e seus familiares".

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