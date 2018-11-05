Morre criador do Grupo Cultural Martinense, de Domingos Martins

Guilherme José Brickwedde, músico Crédito: Divulgação

Morreu na madrugada deste domingo (4) o maestro e saxofonista Guilherme José Brickwedde, conhecido como Maestro Willy. Ele, que foi um dos fundadores do Grupo Cultural Martinense, de Domingos Martins. Tinha 93 anos, sendo 61 deles dedicados à música.

O maestro estava internado, em Vitória, desde a última segunda-feira para a retirada do apêndice e se recuperava bem, mas acabou desenvolvendo uma pneumonia e não resistiu. Brickwedde morreu às 3h30 de domingo e foi sepultado no cemitério da Igreja Luterana de Campinho.

Ele foi um dos autores do Hino Oficial de Domingos Martins, junto com Argentina Lopes Tristão, já falecida. O prefeito do município Wanzete Krüger decretou luto oficial de três dias e o governador Paulo Hartung lamentou a morte do músico.