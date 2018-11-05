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Luto

Morre criador do Grupo Cultural Martinense, de Domingos Martins

Músico morreu na madrugada deste domingo de pneumonia; prefeito de Domingo Martins decretou luto de três dias

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 00:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2018 às 00:08
Guilherme José Brickwedde, músico Crédito: Divulgação
Morreu na madrugada deste domingo (4) o maestro e saxofonista Guilherme José Brickwedde, conhecido como Maestro Willy. Ele, que foi um dos fundadores do Grupo Cultural Martinense, de Domingos Martins. Tinha 93 anos, sendo 61 deles dedicados à música.
O maestro estava internado, em Vitória, desde a última segunda-feira para a retirada do apêndice e se recuperava bem, mas acabou desenvolvendo uma pneumonia e não resistiu. Brickwedde morreu às 3h30 de domingo e foi sepultado no cemitério da Igreja Luterana de Campinho.
Ele foi um dos autores do Hino Oficial de Domingos Martins, junto com Argentina Lopes Tristão, já falecida. O prefeito do município Wanzete Krüger decretou luto oficial de três dias e o governador Paulo Hartung lamentou a morte do músico.
 

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