Morre bebê de mulher atingida por bala perdida em Vitória

A pequena Laura, filha de Pâmela Soares, de 23 anos , em, na última terça-feira (14)  morreu na tarde desta quarta-feira (15), um dia após o crime.na Unidade de Terapia Intensiva Infantil (Utin), do Hospital das Clínicas (Hucam).

A menina nasceu após uma cesárea de emergência nona terça (14), quando foi retirada às pressas da barriga da mãe, que já estava morta. Prematura, ela nasceu aos sete meses de vida e teve duas paradas cardíacas.

A mãe, Pâmela Soares, foi atingida por uma bala perdida durante um tiroteio no bairro Gurigica. Ela estava dentro em casa com a irmã e a sobrinha, de quatro anos, quando começou um tiroteio entre criminosos no bairro Botafogo. De acordo com familiares, ao proteger a sobrinha, que estava em cima da cama, a jovem foi atingida por um tiro em cima do olho, no lado direito na cabeça.