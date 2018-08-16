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Tristeza

Morre bebê de mulher atingida por bala perdida em Vitória

A pequena Laura estava internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva Infantil (Utin), do Hospital das Clínicas (Hucam); ela teve duas paradas cardíacas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2018 às 22:08

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 22:08

Laura nasceu após parto de emergência; a mãe morreu vítima de bala perdida em Vitória Crédito: Fernando Madeira | GZ
A pequena Laura, filha de Pâmela Soares, de 23 anos  que foi morta por bala perdida, em Vitória, na última terça-feira (14)  morreu na tarde desta quarta-feira (15), um dia após o crime. Ela estava internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva Infantil (Utin), do Hospital das Clínicas (Hucam). 
Segundo um parente, a família foi acionada pelo hospital no mesmo horário em que Pâmela era sepultada, no cemitério de Maruípe.
> FOTOJORNALISMO | Laura: vítima da violência antes de nascer
A menina nasceu após uma cesárea de emergência no Hospital São Lucas na terça (14), quando foi retirada às pressas da barriga da mãe, que já estava morta. Prematura, ela nasceu aos sete meses de vida e teve duas paradas cardíacas.
Correria e desespero durante mobilização para tentar salvar vida de bebê em parto de emergência Crédito: Fernando Madeira | GZ
A mãe, Pâmela Soares, foi atingida por uma bala perdida durante um tiroteio no bairro Gurigica. Ela estava dentro em casa com a irmã e a sobrinha, de quatro anos, quando começou um tiroteio entre criminosos no bairro Botafogo. De acordo com familiares, ao proteger a sobrinha, que estava em cima da cama, a jovem foi atingida por um tiro em cima do olho, no lado direito na cabeça.
> Parente narra desespero durante socorro de grávida

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