Morre aos 75 anos o repórter fotográfico Joaquim Nunes em Vitória

Joaquim trabalhou em várias redações do Estado e marcou época como o primeiro cinegrafista da TV Gazeta. Crédito: Reprodução

O repórter fotográfico José Joaquim Nunes faleceu nesta terça-feira (20), em Vitória, aos 75 anos, em decorrência de um enfisema pulmonar.

Joaquim trabalhou em várias redações do Estado, como no jornal A Gazeta, O Diário, Jornal da Cidade e A Tribuna. Ele ainda marcou época na comunicação capixaba, como o primeiro cinegrafista da TV Gazeta, quando a emissora foi fundada em 1976.

Companheiro de trabalho na redação de A Gazeta, o fotógrafo Chico Guedes definiu Joaquim como um homem simples, calmo e muito querido pelos amigos de profissão.

“Ele sempre se destacou como um grande profissional, um dos maiores do Estado na área dele. Joaquim foi muito dedicado e incentivava as pessoas em início de carreira”, destacou Chico Guedes, lembrando que o amigo também foi importante para ele no começo de sua atividade profissional.

Joaquim Nunes também fez parte da diretoria do Sindicato dos Jornalistas do Espírito Santo. A entidade lamentou a morte do profissional por meio de nota e prestou solidariedade aos familiares e amigos do fotógrafo.

O corpo de Joaquim Nunes será velado a partir das 20h30 desta terça-feira (20) e o enterro será na manhã de quarta-feira no cemitério de Santo Antônio, no bairro Santo Antônio, em Vitória.