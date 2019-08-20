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Luto

Morre aos 75 anos o repórter fotográfico Joaquim Nunes em Vitória

Ele trabalhou em várias redações do Estado, e marcou época como o primeiro cinegrafista da TV Gazeta

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 16:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2019 às 16:07
Joaquim trabalhou em várias redações do Estado e marcou época como o primeiro cinegrafista da TV Gazeta. Crédito: Reprodução
O repórter fotográfico José Joaquim Nunes faleceu nesta terça-feira (20), em Vitória, aos 75 anos, em decorrência de um enfisema pulmonar.
Joaquim trabalhou em várias redações do Estado, como no jornal A Gazeta, O Diário, Jornal da Cidade e A Tribuna. Ele ainda marcou época na comunicação capixaba, como o primeiro cinegrafista da TV Gazeta, quando a emissora foi fundada em 1976.
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Companheiro de trabalho na redação de A Gazeta, o fotógrafo Chico Guedes definiu Joaquim como um homem simples, calmo e muito querido pelos amigos de profissão.
“Ele sempre se destacou como um grande profissional, um dos maiores do Estado na área dele. Joaquim foi muito dedicado e incentivava as pessoas em início de carreira”, destacou Chico Guedes, lembrando que o amigo também foi importante para ele no começo de sua atividade profissional.
Joaquim Nunes também fez parte da diretoria do Sindicato dos Jornalistas do Espírito Santo. A entidade lamentou a morte do profissional por meio de nota e prestou solidariedade aos familiares e amigos do fotógrafo.
O corpo de Joaquim Nunes será velado a partir das 20h30 desta terça-feira (20) e o enterro será na manhã de quarta-feira no cemitério de Santo Antônio, no bairro Santo Antônio, em Vitória.
Selo do Curso de Residência em Jornalismo Rede Gazeta Crédito: Divulgação

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