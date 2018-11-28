Morando em canteiro da BR 262, catador enfeita barraca para o Natal

Xavier trabalha como catador e utiliza o material para ganhar dinheiro com reciclagem Crédito: Kaique Dias

Passando pela BR 262, em Cariacica , muita gente já deve ter ficado com curiosidade ao ver uma barraca no meio do canteiro central, com uma decoração de Natal em volta dela. No meio de uma das vias mais movimentadas da Grande Vitória está morando o catador Xavier Barros Sucupira, de 55 anos, há mais de um ano. Esse ano ele que quis fazer algo diferente para celebrar o Natal.

Seu Xavier é de Cachoeiro de Itapemirim, região Sul do Espírito Santo, mas estava morando em Marataízes, antes de vir para a Grande Vitória. Com problemas familiares, sem filhos e sem esposa, restou para ele morar nas ruas de Cariacica.

Apesar da movimentação de carros durante o dia e à noite, Xavier preferiu o canteiro central, um lugar em que passam poucas pessoas e não precisa retirar suas coisas, justamente por ele ficar pouco tempo no local durante o dia. Saio de manhã e só passo meio-dia aqui, na hora do almoço, e volto a trabalhar nas ruas até as 22 horas fazendo reciclagem. No sábado vigio carros e no domingo trabalho também, explica.

A decoração surgiu de itens encontrados no lixo enquanto Xavier trabalhava. São guirlandas, bonecos de Papai Noel e outros enfeites que ele colocou em volta da barraca. Apesar de ele ter uma dificuldade, continua alegre. Muitas das vezes nem a gente tem ânimo de fazer. Ele está feliz do jeito que está, afirma a dona de casa Angela Rocha Miranda, de 53 anos, que mora na região.

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Xavier explicou que, além da decoração de Natal, também pretende fazer doações de brinquedos, roupas e calçados para crianças. Quem chega perto da barraquinha dele já percebe a presença de vários itens, que, segundo ele, são encontrados ou mesmo doados por outras pessoas.

Eu nunca tive infância e nunca tive um brinquedo na minha vida. Convivi com a violência dentro de casa, do meu pai. As crianças crescem dentro da criminalidade muitas vezes porque não tem um brinquedo em casa, porque os pais preferem estar bebendo

DROGAS E CRIMES

Xavier conta que, apesar da dificuldade de estar vivendo em uma barraca no meio de uma rodovia movimentada, hoje se sente muito mais feliz do que antes. Ele relatou que foi condenado por crimes como assalto e tráfico de drogas, mas depois de ficar preso preferiu uma vida mais digna, mesmo com as dificuldades financeiras.

O catador conta que até prefere morar do jeito em que está vivendo hoje e não cogita a possibilidade de ter uma casa própria ou morar de aluguel. Hoje eu vivo feliz, mais do que se estivesse em um apartamento ou em um carro luxuoso. Hoje sou feliz por não ter nada e ter o Espírito Santo de Deus. Eu quero viver do jeito que saí do ventre da minha mãe, declarou.

DNIT, PRF E PREFEITURA

Procurados pela reportagem do Gazeta Online sobre a situação do catador estar ocupando um canteiro central de rodovia, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), responsável pela administração da BR 262, afirmou que não é o órgão responsável por tratativas de cunho social e que é apenas responsável pela manutenção da infraestrutura de rodovias federais.