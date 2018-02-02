Moradores se recusam a sair de residências interditadas em Vitória

As cinco famílias que moram em um prédio de quatro andares interditado pela Defesa Civil, no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, após o rolamento de um bloco de pedra na manhã de quarta-feira (31), ainda não deixaram suas residências. O bloco está parado na direção do edifício, solta na canaleta de escoamento da chuva, lugar onde parou. Mesmo com o risco, os moradores afirmam que não sabem para onde ir. Além do prédio, uma outra residência também está ameaçada e os moradores foram notificados.
De acordo com o coordenador da Defesa Civil municipal, Jonathan Jantorno, o local é considerado de alto risco, pois não foi possível precisar a estabilidade do bloco. Uma equipe de assistentes sociais já realizou duas reuniões com os moradores para convencê -los a irem ao abrigo disponibilizado pela prefeitura.
A Defesa Civil reforçou com os moradores o risco de permanecerem nas residências até que o trabalho da Secretaria de Obras seja concluído. Foi oferecido o abrigo institucional da prefeitura, mas eles recusam, disse o Jantorno.
O coordenador salienta que, caso as famílias se recusem sair, será aberto um processo judicial para obrigar que elas deixem as residências.
SUSTO
De acordo com o líder comunitário Isael Moraes dos Santos, o bloco caiu de uma altura de aproximadamente 20 metros, e o barulho assustou os moradores. Com o impacto, uma árvore de médio porte foi arrancada pela raiz. Estava chovendo fraco, mas acredito que a raiz da árvore deve ter influenciado na queda da pedra. Ficamos muito assustados com o barulho, disse.
Isael alerta ainda que o bloco poderia ter atingido as casas. O impacto foi muito forte. Por sorte que a pedra ficou parada na área de contenção, porque ela poderia ter atingido as casas e causado uma tragédia, afirma o líder comunitário.
OBRAS
Ainda de acordo com o coordenador de Defesa Civil de Vitória, Jonathan Jantorno, a equipe da Secretaria de Obras e Habitação da prefeitura, retirou a árvore arrancada na manhã desta sexta-feira (02). A Secretaria autorizou a contração de uma empresa para fazer o trabalho de desmonte do bloco que caiu, e a contenção preventiva de um segundo bloco localizado acima. O prazo para a conclusão da obra não foi informado.
PLANTÃO
A Defesa Civil mantém um esquema de plantão e vistoria de áreas de risco na capital. Uma equipe do órgão está 24 horas de prontidão para atender a qualquer demanda da população. O munícipe pode acionar o plantão através do telefone (27) 98818-4432.