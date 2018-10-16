Moradores relatam burocracia para retirar documentos na Serra

Moradores aguardam atendimento na fila após horas de espera na Serra Crédito: Gilson Arão

Gazeta Online acompanhou durante a manhã o dilema enfrentado pelos moradores da Serra que precisam emitir documentos, como o de identidade. O atendimento, que acontece na Casa do Cidadão, em Jacaraípe, deixa muita gente insatisfeita. As queixas pela demora nas filas, burocracia, baixa qualidade no atendimento e desinformação são unânimes. Nesta terça-feira (16), oacompanhou durante a manhã o dilema enfrentado pelos moradores daque precisam emitir documentos, como o de identidade. O atendimento, que acontece na Casa do Cidadão, em, deixa muita gente insatisfeita. As queixas pela demora nas filas, burocracia, baixa qualidade no atendimento e desinformação são unânimes.

A cabeleireira Iamaria Mendonça Victória era uma das primeiras da fila, mas, para isso acontecer, ela conta que teve que chegar de madrugada, às 5h, para conseguir passar pela triagem que acontece a partir de 8h da manhã. "Eu acho uma falta de organização. Tem tanta tecnologia que eles poderiam usar para diminuir nosso sofrimento nessa fila", disse a cabeleireira.

A cabeleireira Iamaria Mendonça Victória Crédito: Gilson Arão

A dona de casa Maria Aparecida da Silva, 49 anos, estava na fila desde às 6h da manhã e disse conhecer de perto essa situação. Ela, que foi assaltada, além de lamentar pelo roubo de sua carteira com todos seus documentos e pertences, também reclamou da burocracia para conseguir retirá-los novamente. Ela já esperava encontrar essa situação. "Todo mundo aqui na Serra já sabe do sacrifício pra tirar a identidade e carteira de trabalho é um sofrimento. Eu queria que tivesse mais pontos de atendimento, pra gente não perder nosso tempo e otimizar o serviço" comentou.

O estudante Cristofy Araújo Correia, 20 anos, estava na fila para requerer o documento de identidade para seu primeiro contrato de trabalho. Ele, que tentou retirar o documento um dia anterior, conta que não teve sorte por causa do sistema de emissão que vem dando problemas.

O estudante Cristofy Araújo Correia, 20 anos Crédito: Gilson Arão

"Ontem vim aqui tirar minha identidade, cheguei na fila 5h40 da manhã, quando foi o momento de entrar para pegar senha, fui informado que não tinham como me atender porque estavam sem internet. Poderiam ter avisado a gente na fila antes" relata o estudante.

Para mim o pior de tudo é o atendimento que é péssimo, eles esperam até as oito horas da manhã para dizer para gente que está aqui desde a madrugada que o sistema caiu, que não tem internet, que não tem jeito Iamaria

DESINFORMAÇÃO

A falta de informação se tornou outra grande dificuldade para conseguir tirar os documentos no município da Serra. No momento em que acompanhamos os moradores na fila, a reportagem procurou saber se havia em algum lugar orientações para que eles não perdessem tempo aguardando. Após checarmos em toda proximidade do órgão, não foi possível encontrar nenhuma informação disponível para que o público pudesse tomar conhecimento dos documentos necessários para serem atendidos. Os moradores disseram que não conhecem nenhum tipo de site ou portal de orientação.

O Construtor Civil Romildo Simões, que também estava na fila desde as 5h, disse estar ciente de que não conseguiria tirar o documento pelo motivo de não saber ao certo dos critérios para retirada do mesmo. Ele estava na fila apenas para receber a informação, isso porque durante todo período de espera ele não conseguiu encontrar nenhum funcionário para receber uma orientação.

O construtor civil Romildo aguardava na fila desde as 5h30 da manhã por uma informação Crédito: Gilson Arão

"Eu estou aqui para tirar identidade, preciso da segunda via dela. Vim aqui na incerteza do que precisa. A gente não encontra informação em nenhum lugar. Muita gente que está aqui está com algum documento errado, outras estão com algo faltando e só vão saber disso às 8h da manhã. Se existir essas informações em algum lugar, não é divulgado" afirma.

FAÇA FÁCIL

Vitória e Cariacica, que têm incorporado mecanismos de tecnologia e agilidade no atendimento ao público trazendo mais facilidade e menos burocracia. Esse mecanismo facilita a vida do cidadão do Espírito Santo, pois reúne praticidade e conforto sem que ele precise sair de casa para enfrentar filas exaustivas sem obter informação e nem a garantia do atendimento. A Serra tem mais de 500.000 habitantes. No entanto, municípios vizinhos que possuem número de habitantes reduzido, como é o caso de, que têm incorporado mecanismos de tecnologia e agilidade no atendimento ao público trazendo mais facilidade e menos burocracia. Esse mecanismo facilita a vida do cidadão do Espírito Santo, pois reúne praticidade e conforto sem que ele precise sair de casa para enfrentar filas exaustivas sem obter informação e nem a garantia do atendimento.

O Faça Fácil em Cariacica é uma programa em convênio com a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER) que possibilita que o cidadão agende na internet com um dia de antecedência para retirada de todos os documentos evitando desgaste de permanecer madrugada nas filas como acontece no município da Serra.

As senhas para o atendimento abrem sempre ao meio dia o interessado precisa acessar o site www.facafacil.es.gov.br e se cadastrar, com o cadastro efetuado ele fica sabendo o horário, dia e quais documentos precisa levar para fazer o documento.

No site, é informado que serão implantadas novas unidades nas cidades de Cachoeiro do Itapemirim, Colatina e Serra, porém não existe uma previsão.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil, através da Superintendência da Polícia Técnico-científica (SPTC), informou que está trabalhando para agilizar o processo do atendimento do agendamento online na Casa do Cidadão no município da Serra.