Moradores reclamam de falta de água e interditam rodovia em Vitória

Moradores do bairro Resistência, em Vitória, atearam fogo em pneus e fecharam os dois sentidos da Rodovia Serafim Derenzi, em protesto contra a falta de água, no final da manhã desta quarta-feira (24).

A manifestação começou por volta de 10h30 com término no início da tarde. A Guarda Municipal de Vitória informou que a Polícia Militar esteve no local e que os manifestantes afirmaram que só iriam encerrar o protesto quando algum representante da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) for até lá.

CESAN