Moradores reclamam de falta de água e interditam rodovia em Vitória

Moradores do bairro Resistência, em Vitória, atearam fogo em pneus e fecharam os dois sentidos da Rodovia Serafim Derenzi, em protesto contra a falta de água, no final da manhã desta quarta-feira (24).
A manifestação começou por volta de 10h30 com término no início da tarde. A Guarda Municipal de Vitória informou que a Polícia Militar esteve no local e que os manifestantes afirmaram que só iriam encerrar o protesto quando algum representante da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) for até lá.
No sábado (20) a Cesan realizou uma manutenção preventiva do Sistema Jucu e bairros de Vitória, Vila Velha, Viana e Cariacica ficaram sem água. Na madrugada desta quarta (24), um incêndio atingiu uma subestação elétrica da companhia, o que ocasionou uma paralisação emergencial do abastecimento de água em bairros de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana novamente. O incêndio foi controlado.
CESAN
A Cesan informou por meio do diretor operacional, Luiz Cláudio Rodrigues, que a companhia possui carros pipas com reserva de água, mas a prioridade são hospitais, escolas, creches. A Cesan recomenda que a população economize água. A expectativa é que o abastecimento seja normalizado ainda hoje.