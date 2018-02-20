Moradores protestam na BR 101 após homicídio em Central Carapina

Por conta do homicídio, moradores do bairro bloquearam as quatro faixas da BR 101, na altura de Central Carapina

Após a morte de um jovem, na Serra, na tarde desta terça-feira (20), moradores se manifestaram ateando fogo em entulhos para impedir a passagem de motoristas na

A Eco101 informou que, por volta de 16h30, as faixas foram liberadas. Apesar da liberação das vias, o trânsito ainda é um pouco lento no local.

Por conta do homicídio, as escolas do município suspenderam as aulas do turno vespertino. Em nota, a Prefeitura Municipal da Serra informou que a carga horária será reposta e que as atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) e do Centro Municipal de Ensino Infantil (CMEI) serão retomadas nesta quarta-feira (21).