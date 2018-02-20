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Manifestação na BR

Moradores protestam na BR 101 após homicídio em Central Carapina

Por conta do homicídio, moradores da Serra bloquearam as quatro faixas da BR 101, na altura de Central Carapina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2018 às 20:08

Publicado em 20 de Fevereiro de 2018 às 20:08

Por conta do homicídio, moradores do bairro bloquearam as quatro faixas da BR 101, na altura de Central Carapina Crédito: Ouvinte | CBN
Após a morte de um jovem durante tiroteio no bairro Central Carapina, na Serra, na tarde desta terça-feira (20), moradores se manifestaram ateando fogo em entulhos para impedir a passagem de motoristas na BR 101.
A Eco101 informou que, por volta de 16h30, as faixas foram liberadas. Apesar da liberação das vias, o trânsito ainda é um pouco lento no local.
ESCOLAS DE PORTAS FECHADAS
Por conta do homicídio, as escolas do município suspenderam as aulas do turno vespertino. Em nota, a Prefeitura Municipal da Serra informou que a carga horária será reposta e que as atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) e do Centro Municipal de Ensino Infantil (CMEI) serão retomadas nesta quarta-feira (21).
 

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