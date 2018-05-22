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São Torquato

Moradores pedem por sinalização e interditam rua em Vila Velha

A população pede por maior segurança e instalação de semáforos e quebra-molas

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 10:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2018 às 10:43
Moradores colocam fogo em pneus, em São Torquato Crédito: Luciney Araújo/ TV Gazeta
Moradores do bairro São Torquato, em Vila Velha, atearam fogo em pneus e interditaram totalmente a passagem na Rua César Alcure, na manhã desta terça-feira (22). Cerca de 20 pessoas protestam contra a falta de sinalização no bairro.
Os moradores relatam que os acidentes são frequentes. A população pede por maior segurança e instalação de semáforos e quebra-molas. O professor Ronaldo Rodrigues, 45, contou que muitas crianças passam pela rua para ir à escola e correm perigo, pois os veículos passam pela via em alta velocidade.
Ronaldo também disse que há 7 meses a população entrou com um protocolo, na Prefeitura Municipal de Vila Velha, para pedir a implantação de um quebra-mola, mas até agora não foi instalado.
De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, o protesto começou por volta de 6h15. O trânsito foi liberado por volta de 8h30.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
A Prefeitura de Vila Velha informou que a Engenharia de Trânsito já realizou estudos para melhoria da sinalização em várias vias do bairro. Para isso, já incluiu no seu planejamento a implantação de duas lombadas na Rua César Alcure, bem como a revitalização de toda a sinalização do local.
As intervenções necessárias para a implantação de uma lombo-faixa e uma lombada na Rua César Alcure, em São Torquato, serão atendidas pela PMVV nas próximas semanas.
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