Moradores pedem drenagem em projeto de ciclovia da Rua da Grécia

A ciclovia da Rua da Grécia, no Barro Vermelho, em Vitória, finalmente vai sair do papel. A obra já está sendo iniciada, segundo a prefeitura. No entanto, o projeto não agradou a todos os moradores da região. Segundo eles, a intervenção não contempla uma obra de drenagem, além de serem contra a retirada de vagas de estacionamento do local.
O impasse foi registrado na página do Facebook da Associação de Moradores de Barro Vermelho e Santa Luiza. Segundo a publicação, os moradores insatisfeitos com a obra alegam que não foram consultados pela administração municipal sobre as intervenções. Porém, a própria associação diz no mesmo post que o projeto foi aprovado em assembleia por moradores no ano de 2014.
A publicação menciona ainda que o projeto foi divulgado tanto nos meios de comunicação da entidade, como da Prefeitura de Vitória. Após a disponibilização dos recursos financeiros e da assinatura da ordem de serviço para início das obras, um impasse com parte dos moradores da Rua da Grécia tem dificultado o início das obras, diz a publicação.
Ainda de acordo com a associação, a entidade tem intermediado o diálogo entre os moradores insatisfeitos e a administração municipal. Já foram realizadas quatro reuniões com os moradores e a prefeitura, sendo que em uma delas houve a participação do prefeito e de vários secretários municipais.
Questionado sobre a necessidade de uma obra de drenagem na região, o secretário de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) de Vitória, Henrique Valentim, explicou que a obra vai acontecer paralelamente a reurbanização da Rua da Grécia. O projeto da Rua da Grécia cria a ciclovia, melhora as calçadas e adequa a mobilidade urbana. A drenagem é um outro tipo de intervenção. É uma outra obra, inclusive feita pela Secretaria Municipal de Obras e Habitação (Semohab). Não é tudo desenhado em um projeto só.
Ainda de acordo com Valentim, antes de dar início às obras, uma nova reunião foi realizada na associação de moradores. Nós ouvimos as preocupações da comunidade e fomos atendendo sempre de forma que a obra possa acontecer. A ciclovia no local faz parte do plano de mobilidade urbana da cidade, esclareceu.
No local, 20 vagas de estacionamento vão permanecer, segundo Valentim. Ele disse ainda que a rua vai ter duas vagas de carga e descarga para o comércio. Só vai ser extinta a vaga onde não é possível ter a calçada e a ciclovia qualificada. O pedestre e a ciclovia são o nosso foco, pontuou.
As calçadas que hoje variam de 0,6 a 2,5 metros de largura vão ter no mínimo 1,70 metros. Já a ciclovia, que terá 600 metros de extensão, vai ter 2,20 metros de largura com um canteiro de proteção de 60 centímetros. A ciclovia deve ser entregue no início de 2019.