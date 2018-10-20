Moradores pedem drenagem em projeto de ciclovia da Rua da Grécia

Rua da Grécia vai ter ciclovia, que deve ser entregue no início de 2019 Crédito: Carlos Alberto Silva

A ciclovia da Rua da Grécia, no Barro Vermelho, em Vitória, finalmente vai sair do papel. A obra já está sendo iniciada, segundo a prefeitura. No entanto, o projeto não agradou a todos os moradores da região. Segundo eles, a intervenção não contempla uma obra de drenagem, além de serem contra a retirada de vagas de estacionamento do local.

O impasse foi registrado na página do Facebook da Associação de Moradores de Barro Vermelho e Santa Luiza. Segundo a publicação, os moradores insatisfeitos com a obra alegam que não foram consultados pela administração municipal sobre as intervenções. Porém, a própria associação diz no mesmo post que o projeto foi aprovado em assembleia por moradores no ano de 2014.

A publicação menciona ainda que o projeto foi divulgado tanto nos meios de comunicação da entidade, como da Prefeitura de Vitória. Após a disponibilização dos recursos financeiros e da assinatura da ordem de serviço para início das obras, um impasse com parte dos moradores da Rua da Grécia tem dificultado o início das obras, diz a publicação.

Ainda de acordo com a associação, a entidade tem intermediado o diálogo entre os moradores insatisfeitos e a administração municipal. Já foram realizadas quatro reuniões com os moradores e a prefeitura, sendo que em uma delas houve a participação do prefeito e de vários secretários municipais.

Questionado sobre a necessidade de uma obra de drenagem na região, o secretário de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) de Vitória, Henrique Valentim, explicou que a obra vai acontecer paralelamente a reurbanização da Rua da Grécia. O projeto da Rua da Grécia cria a ciclovia, melhora as calçadas e adequa a mobilidade urbana. A drenagem é um outro tipo de intervenção. É uma outra obra, inclusive feita pela Secretaria Municipal de Obras e Habitação (Semohab). Não é tudo desenhado em um projeto só.

Ainda de acordo com Valentim, antes de dar início às obras, uma nova reunião foi realizada na associação de moradores. Nós ouvimos as preocupações da comunidade e fomos atendendo sempre de forma que a obra possa acontecer. A ciclovia no local faz parte do plano de mobilidade urbana da cidade, esclareceu.

No local, 20 vagas de estacionamento vão permanecer, segundo Valentim. Ele disse ainda que a rua vai ter duas vagas de carga e descarga para o comércio. Só vai ser extinta a vaga onde não é possível ter a calçada e a ciclovia qualificada. O pedestre e a ciclovia são o nosso foco, pontuou.