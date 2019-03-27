Moradores ignoram aviso e transformam terreno em lixão na Serra

Terreno está sendo usado como depósito de lixo e entulho em área bem embaixo da placa que proíbe a prática Crédito: Marcelo Prest

Um conjunto de terrenos vazios na entrada do bairro Feu Rosa, na Serra, se transformou em um lixão irregular que, há anos, incomoda e preocupa os moradores da região. O espaço fica logo na entrada do bairro e o mais irônico é que há uma placa grande avisando que é proibido jogar lixo por lá. O recado é em vão. Enquanto A GAZETA estava no local registrando a situação, acabou flagrando pessoas jogando fora galhos de árvores no local.

Vale lembrar que a Serra é o município que, na Grande Vitória, mais registrou casos dengue neste ano. Até o último dia 16 foram 3.457 notificações da doença. Isso representa um crescimento de 1.340% em relação ao ano passado quando foram registrados 240 casos no mesmo período.

Esse tipo de situação é propícia para a proliferação de mosquitos. Pelo menos é que garante o professor e biólogo Marcelo Moretti. “Para o mosquito se tornar larva, bastam poucas gotas de água em um recipiente pequeno, como uma tampinha de garrafa. Então, nesses locais onde há vários tipos de resíduos, qualquer recipiente que acumule nem que seja um pouco de água, é propício para proliferação dos mosquitos”, explica o professor.

A líder comunitária do bairro Feu Rosa, Denizete Lucia Jesuíno Lima afirma que o local está nesta situação há, mais ou menos, 15 anos. De acordo com Denizete, o descarte de entulhos é feito tanto por moradores do bairro quanto por pessoas de fora.

“Muita gente joga lixo no local, morador daqui ou não. Vem muito carro de fora do bairro despejar entulho aqui”, relata a líder da comunidade.

Ela conta, ainda, que a limpeza do terreno era feita periodicamente, mas de um mês pra cá, nenhuma equipe da prefeitura esteve na região.

“Há mais de um mês estou pedindo para a prefeitura fazer a limpeza, mas ninguém apareceu”, reclama a moradora.

RISCOS

De acordo com Marcelo Moretti, um espaço como o descrito também é propício para o surgimento de ratos, baratas, lacraias e até escorpiões. “Durante o dia eles se escondem sob os entulho e, à noite, saem para se alimentar”, explica.

OUTRO LADO

Prefeitura faz limpeza

O secretário de Serviços da Serra, Igor Elson de Almeida, afirma que o ponto de lixo em Feu Rosa é considerado crítico e é monitorado por três secretarias: de serviços, de segurança e de meio ambiente. O secretário acredita que a solução para o problema depende de parceria do pode público com a população.

Para Igor, a prefeitura faz a parte dela limpando, cabe à população manter o local limpo, não fazendo descarte irregular. Ele lembra que quem for flagrado cometendo a infração pode ser multado em até R$ 30 mil.