Moradores fecham rodovia e pedem por segurança em bairro de Vitória

Cerca de 15 pessoas bloquearam o trânsito na Rodovia Serafim Derenzi, em frente a Policlínica de São Pedro, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (13).
De acordo com uma funcionária da policlínica, o motivo da manifestação é a falta de guardas municipais no bairro. Ela também contou que próximo à unidade de saúde existe uma escola e os moradores pedem por mais segurança.
A Polícia Militar (PM) informou que acompanhou o protesto. Durante a manifestação, uma grande fila de veículos foi formada e o trânsito ficou congestionado na região.
O OUTRO LADO
A reportagem do Gazeta Online entrou em contato com a Prefeitura de Vitória sobre a reclamação dos manifestantes, mas ainda não obteve resposta.