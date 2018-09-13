Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Moradores fecham rodovia e pedem por segurança em bairro de Vitória
São Pedro

Moradores fecham rodovia e pedem por segurança em bairro de Vitória

Durante a manifestação, uma grande fila de veículos foi formada e o trânsito ficou congestionado na região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2018 às 14:05

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 14:05

Manifestação deixou o trânsito complicado no bairro São Pedro, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (13) Crédito: Internauta
Cerca de 15 pessoas bloquearam o trânsito na Rodovia Serafim Derenzi, em frente a Policlínica de São Pedro, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (13).
De acordo com uma funcionária da policlínica, o motivo da manifestação é a falta de guardas municipais no bairro. Ela também contou que próximo à unidade de saúde existe uma escola e os moradores pedem por mais segurança.
A Polícia Militar (PM) informou que acompanhou o protesto. Durante a manifestação, uma grande fila de veículos foi formada e o trânsito ficou congestionado na região.
O OUTRO LADO
A reportagem do Gazeta Online entrou em contato com a Prefeitura de Vitória sobre a reclamação dos manifestantes, mas ainda não obteve resposta.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo da Páscoa: confira as energias de renovação para cada signo
Imagem de destaque
Ex e atual de mulher são presos após tiros e invasão em Castelo
Imagem de destaque
Adolescente foge com viatura da PM durante abordagem em Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados