Moradores fecham rodovia e pedem por segurança em bairro de Vitória

Cerca de 15 pessoas bloquearam o trânsito na, em frente a Policlínica de São Pedro, em, na manhã desta quinta-feira (13).

De acordo com uma funcionária da policlínica, o motivo da manifestação é a falta de guardas municipais no bairro. Ela também contou que próximo à unidade de saúde existe uma escola e os moradores pedem por mais segurança.