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Fazenda do Estado

Moradores fazem carreata em apoio à greve dos caminhoneiros na BR 262

Uma outra carreata está prevista para sair de Venda Nova do Imigrante em direção à Fazenda do Estado, às 14h, desta segunda-feira (28)

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 14:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 14:38
Moradores e comerciantes da região de Pedra Azul saíram em carreata, por volta das 9h30 da manhã desta segunda-feira (28), em direção à Fazenda do Estado, no quilômetro 95 da BR 101, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, onde um grupo de caminhoneiros está reunido.
Os comerciantes fecharam tudo e seguiu todo mundo pra lá. Estamos apoiando os caminhoneiros, contou o caseiro Gedalias Mendes Amorim, 35. Ele também disse que uma nova carreata sairá de Venda Nova do Imigrante em direção à Fazenda do Estado, às 14h, na tarde desta segunda-feira. 
 

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