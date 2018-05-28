Moradores fazem carreata em apoio à greve dos caminhoneiros na BR 262

Moradores e comerciantes da região de Pedra Azul saíram em carreata, por volta das 9h30 da manhã desta segunda-feira (28), em direção à Fazenda do Estado, no quilômetro 95 da BR 101, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, onde um grupo de caminhoneiros está reunido.

Os comerciantes fecharam tudo e seguiu todo mundo pra lá. Estamos apoiando os caminhoneiros, contou o caseiro Gedalias Mendes Amorim, 35. Ele também disse que uma nova carreata sairá de Venda Nova do Imigrante em direção à Fazenda do Estado, às 14h, na tarde desta segunda-feira.