Moradores depredam carros e lojas após morte de adolescente em Vitória

Após um adolescente ser baleado e morto na região dos bairros da Penha e Itararé, em Vitória, no início da manhã desta terça-feira (25), moradores se revoltaram, desceram até a Avenida Leitão da Silva e jogaram pedras e pedaços de madeiras em lojas e carros.

Um veículo dos Correios, que passava pela avenida, foi depredado e teve malotes roubados (veja vídeo abaixo). Um outro veículo foi incendiado. Do carro dos Correios foram levados cerca de 10 malotes de documentos do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

De acordo com os comerciantes, os estabelecimentos foram fechados porque todas as lojas viraram alvo e começaram a serem atacadas pelos jovens que atiravam pedras e pedaços de madeira. Ainda segundo os lojistas, a ação seria uma tentativa de impor toque de recolher na região.

Versão da polícia

A Polícia Militar informou que a ação é um protesto dos moradores de Itararé, porque um adolescente morreu durante um confronto com policiais no bairro.

Segunda a polícia, no momento da abordagem, o adolescente, identificado como Wenderson de Souza Pereira, estava traficando drogas e resolveu reagir à voz de prisão. Ele entrou em luta corporal com um dos policiais e tentou tomar a arma do PM. Durante o embate, ele foi baleado. O policial chegou q ser ferido no supercílio durante a briga.

Versão dos moradores

Uma moradora que não quis dar o nome disse estava trabalhando quando a polícia chegou. "Eles fizeram essa abordagem totalmente despreparada. Jogaram bala de borracha, ameaçaram atirar essa bala no meu marido. Isso é sempre desse jeito aqui. A polícia chega achando que todo mundo é bandido", disse.

O líder comunitário Sandro Rocha disse que o adolescente que foi morto pela polícia estava indo comprar pão, quando foi abordado.

"Hoje de manhã o menino saiu para comprar pão e foi cruelmente assassinado por um policial, que despreparado, pensa que todo mundo é bandido. Só porque o menino é preto, de cor. Eu acho que se fosse um branquinho duvido se ele não abordava primeiro e perguntava quem é a pessoa. Mas como a gente vive numa comunidade carente, onde todo mundo é levado como suspeito. E aconteceu mais um fato, mais uma pessoa negra morrendo na comunidade periférica", disse.

Ele ainda afirmou que a comunidade vivia há algum tempo sem nenhum conflito. "Três anos que não tem nada aqui e vem um policial que deveria proteger a gente faz uma coisa dessas aqui. A comunidade não vai ser a mesma, porque vai voltar o que era antes. E a comunidade quer justiça", completou.

BME

O Batalhão de Missões Especiais (BME) foi acionado para desobstruir as vias fechadas por moradores no bairro Itararé. Os manifestantes colocaram fogo em pneus para impedir a passagem de veículos.

Correios

Os Correios informam que, por questões de sigilo postal, não podem informar que tipo de documentos foram roubados. O caso será tratado diretamente com o órgão envolvido. A empresa aguarda a apuração dos fatos pela polícia.