Home
>
Grande Vitória
>
Moradores de Vitória avistam caça sobrevoando a região e se assustam

Moradores de Vitória avistam caça sobrevoando a região e se assustam

A própria equipe do Gazeta Online viu e ouviu o avião, mas ainda não há registros fotográficos. Para quem ainda não conseguir avistar, mas ouviu o sobrevoo, afirma que o som é "ensurdecedor"

Gazeta Online

Michelli Boza

Analista de Distribuição / [email protected]

Publicado em 18 de julho de 2019 às 14:46

 - Atualizado há 6 anos

Imagem ilustrativa de aeronaves modelo caça Crédito: Divulgação | Marinha do Brasil

Um avião modelo caça* tem sobrevoado a Grande Vitória desde a tarde desta quarta-feira (17) e surpreendeu os moradores principalmente pelo barulho, que é muito diferente dos aviões tradicionais que decolam e aterrissam do Aeroporto de Vitória. Segundo a Infraero, o sobrevoo se trata de um treinamento de fuzileiros da Marinha do Brasil. 

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Farmacêutico não entendeu a prescrição e orientou que a paciente voltasse ao médico para buscar uma nova; médico ironizou a situação e o caso ganhou repercussão

Receituário ilegível e mensagem ofensiva de médico em Vila Velha geram revolta nas redes sociais

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Porto de Santana; não há registros de feridos

Caminhão derruba postes e interdita rua em Cariacica

[ * Erramos: anteriormente foi informado que a aeronave pertencia à Força Aérea Brasileira. Informação corrigida às 14h55 ]

A própria equipe do Gazeta Online viu e ouviu o avião, mas ainda não há registros fotográficos. Quem ainda não conseguir avistar, mas ouviu o sobrevoo, afirma que o som é "ensurdecedor".

Um dos moradores comentou que já está acostumado com o barulhos dos aviões por conta do aeroporto, mas que "esse é muito alto, apavorante", descreveu.

"Parece que o mundo tá acabando de tanto barulho", foi o que comentou, via rede social, uma moradora de Vila Velha.

Alfredo Ghidini é integrante do Aeroclube de Vila Velha e também viu o avião. Para ele, que se descreve como apaixonado por aeronáutica, foi um momento emocionante.

"Ontem (17) eu também vi (o avião). Quem gostar fica bem animado, mas não sei do que se trata. Pode ser treinamento ou base de apoio, mas não tenho conhecimento" afirma.

No Twitter, muitos moradores de Laranjeiras, na Serra, Jardim da Penha e Bairro República, em Vitória, e outras regiões afirmam terem visto ou escutado e também se assustaram. Confira:

 

 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

aviao

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais