Moradores de rua: prefeitura e comércio em corrente do bem em Vitória

Morador de rua deitado em banco, em Vitória: projeto e campanha devem criar oportunidades e incentivos para que pessoas consigam essa condição Crédito: Fernando madeira





A Prefeitura de Vitória e os comerciantes da Praia do Canto estão se empenhando em resgatar e dar oportunidades aos moradores de rua da Capital. No bairro, a Associação dos Comerciantes lança hoje a campanha Ainda dá tempo!. O objetivo é conscientizar os moradores sobre como ajudar efetivamente as pessoas em situação de rua. Já a administração municipal lançou ontem o programa Vitória do Bem, que vai unir capixabas com vontade de ser voluntários a entidades e serviços que precisam dessa ajuda.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura e comerciantes criam projetos para dar oportunidades aos moradores de rua de Vitória

O serviço da prefeitura vai funcionar por meio de um site, que vai divulgar as oportunidades e receber o cadastro dos interessados em fazer voluntariado. Já a rede dos moradores e comerciantes, incentiva a ajudar por meio dos serviços já existentes. Por exemplo, fazer doações ao Banco de Alimentos da Prefeitura de Vitória. Eles precisam aceitar ajuda do poder público. Esmola não muda a realidade, afirmou o presidente da Associação de Comerciantes da Praia do Canto, César Saade (leia mais sobre a campanha na página 4).

No projeto da administração pública, o prefeito Luciano Rezende, explica que os voluntários poderão atuar nos serviços já oferecidos atualmente aos moradores de rua, dentro da experiência e área de interesse de cada um. Se um dono de comércio quiser disponibilizar vagas de emprego para moradores de rua, ele pode. Se uma pessoa que cozinha, quiser preparar uma comida diferente no abrigo, será bem-vinda. Se é cabeleireiro, pode fornecer corte de cabelo, elenca o prefeito.

A prefeitura se disponibiliza a oferecer suporte básico para as atividades, como espaço físico e ajuda com alguns custos básicos.

A plataforma permite ainda que os capixabas fiquem de olho em campanhas específicas como em caso de desastres naturais. Nas enchentes de 2013 no Estado, milhares de pessoas foram à Praça do Papa para ajudar os afetadas. Com o site, vamos poder organizar melhor essas ações, diz.

O programa foi baseado no Somar Floripa, que existe há um ano na capital de Santa Catarina. Atualmente temos mais de mil voluntários cadastrados. Cerca de 800 fazem trabalho com população de rua, afirma o prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro, que esteve ontem em Vitória no lançamento do Vitória do Bem.

MUDANÇA NA LEI

Segundo a prefeitura, o programa só pode ser criado após mudança na legislação municipal.

A Lei do Voluntariado, nº 9.228, publicada em março de 2018, permitiu aos cidadãos comuns prestar serviço voluntário à prefeitura. Antes, essa opção só existia para pessoas jurídicas, como ONGs. Estamos organizando para que tenhamos uma rede atuando de acordo com os interesses das pessoas, ajudando a cidade. O voluntariado existe com muito sucesso em muitos locais do mundo e em Vitória faltava uma forma de regulamentação e organização dessa força, afirmou Rezende.

NA PRÁTICA

No site, os candidatos devem escolher um setor relacionado a sua área de formação ou com o qual tenha mais afinidade. Os perfis serão avaliados pelo setor responsável, que vai entrar em contato com o voluntário.

Há muitas possibilidades, para além da ajuda a moradores de rua. Na Secretaria de Assistência Social, por exemplo, o voluntário pode atuar nos Centro de Referência de Assistência Social, ensinando fotografia, teatro ou gastronomia. Nos Cajuns (projeto Caminhando Juntos), pode oferecer aulas de dança ou cursos de línguas.

A prefeitura ressalta que o serviço não gera vínculo empregatício. O sentimento de solidariedade é forte. Quando ele encontra caminhos, ele transforma a realidade, afirmou o prefeito.

PROJETOS

Vitória do bem

Prefeitura

A ação

Um site vai reunir voluntários e serviços de assistência social em cooperação para ajudar quem precisa. Candidatos escolhem um setor relacionado a sua área de formação ou com o qual tenha afinidade. Os perfis serão avaliados pelo setor responsável, que entrará em contato com o voluntário. O endereço do site é: sites.vitoria.es.gov.br /vitoriadobem/

Ainda dá tempo

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