Moradores de rua: prefeitura e comércio em corrente do bem em Vitória

A Prefeitura de Vitória e os comerciantes da Praia do Canto estão se empenhando em resgatar e dar oportunidades aos moradores de rua da Capital. No bairro, a Associação dos Comerciantes lança hoje a campanha Ainda dá tempo!. O objetivo é conscientizar os moradores sobre como ajudar efetivamente as pessoas em situação de rua. Já a administração municipal lançou ontem o programa Vitória do Bem, que vai unir capixabas com vontade de ser voluntários a entidades e serviços que precisam dessa ajuda.
Prefeitura e comerciantes criam projetos para dar oportunidades aos moradores de rua de Vitória
O serviço da prefeitura vai funcionar por meio de um site, que vai divulgar as oportunidades e receber o cadastro dos interessados em fazer voluntariado. Já a rede dos moradores e comerciantes, incentiva a ajudar por meio dos serviços já existentes. Por exemplo, fazer doações ao Banco de Alimentos da Prefeitura de Vitória. Eles precisam aceitar ajuda do poder público. Esmola não muda a realidade, afirmou o presidente da Associação de Comerciantes da Praia do Canto, César Saade (leia mais sobre a campanha na página 4).
No projeto da administração pública, o prefeito Luciano Rezende, explica que os voluntários poderão atuar nos serviços já oferecidos atualmente aos moradores de rua, dentro da experiência e área de interesse de cada um. Se um dono de comércio quiser disponibilizar vagas de emprego para moradores de rua, ele pode. Se uma pessoa que cozinha, quiser preparar uma comida diferente no abrigo, será bem-vinda. Se é cabeleireiro, pode fornecer corte de cabelo, elenca o prefeito.
A prefeitura se disponibiliza a oferecer suporte básico para as atividades, como espaço físico e ajuda com alguns custos básicos.
A plataforma permite ainda que os capixabas fiquem de olho em campanhas específicas como em caso de desastres naturais. Nas enchentes de 2013 no Estado, milhares de pessoas foram à Praça do Papa para ajudar os afetadas. Com o site, vamos poder organizar melhor essas ações, diz.
O programa foi baseado no Somar Floripa, que existe há um ano na capital de Santa Catarina. Atualmente temos mais de mil voluntários cadastrados. Cerca de 800 fazem trabalho com população de rua, afirma o prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro, que esteve ontem em Vitória no lançamento do Vitória do Bem.
MUDANÇA NA LEI
Segundo a prefeitura, o programa só pode ser criado após mudança na legislação municipal.
A Lei do Voluntariado, nº 9.228, publicada em março de 2018, permitiu aos cidadãos comuns prestar serviço voluntário à prefeitura. Antes, essa opção só existia para pessoas jurídicas, como ONGs. Estamos organizando para que tenhamos uma rede atuando de acordo com os interesses das pessoas, ajudando a cidade. O voluntariado existe com muito sucesso em muitos locais do mundo e em Vitória faltava uma forma de regulamentação e organização dessa força, afirmou Rezende.
NA PRÁTICA
No site, os candidatos devem escolher um setor relacionado a sua área de formação ou com o qual tenha mais afinidade. Os perfis serão avaliados pelo setor responsável, que vai entrar em contato com o voluntário.
Há muitas possibilidades, para além da ajuda a moradores de rua. Na Secretaria de Assistência Social, por exemplo, o voluntário pode atuar nos Centro de Referência de Assistência Social, ensinando fotografia, teatro ou gastronomia. Nos Cajuns (projeto Caminhando Juntos), pode oferecer aulas de dança ou cursos de línguas.
A prefeitura ressalta que o serviço não gera vínculo empregatício. O sentimento de solidariedade é forte. Quando ele encontra caminhos, ele transforma a realidade, afirmou o prefeito.
PROJETOS
Vitória do bem
Prefeitura
A ação
Um site vai reunir voluntários e serviços de assistência social em cooperação para ajudar quem precisa. Candidatos escolhem um setor relacionado a sua área de formação ou com o qual tenha afinidade. Os perfis serão avaliados pelo setor responsável, que entrará em contato com o voluntário. O endereço do site é: sites.vitoria.es.gov.br /vitoriadobem/
Ainda dá tempo
Praia do Canto
Campanha
O objetivo do movimento é conscientizar a população em não dar esmola, mas em ajudar de forma efetiva os moradores de rua por meio dos serviços já oferecidos pela Prefeitura de Vitória.