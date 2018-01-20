Moradores de Rio Marinho, em Vila Velha, estão há três dias sem água

Com as torneiras secas, moradores reclamam de falta de prazo para o abastecimento Crédito: Arquivo

Moradores do bairro Rio Marinho, em Vila Velha, estão sem água há, pelo menos, três dias. Segundo Jardel Possatti Alcantara, morador da Rua São Geraldo, ele e os vizinhos sofrem com a falta de água. O problema acontece em, pelo menos, quatro ruas do bairro.

"A Cesan informou que a normalização seria às 16h de ontem (sexta-feira, dia 19). Mas, até o momento, eles não cumpriram com a promessa", detalha.

Segundo Jardel, as Ruas Boapaba, Celina e Palmerindo complementam os endereços que estão com as torneiras secas. "Ligamos hoje (sábado, dia 20) e eles ficaram de mandar um técnico. O problema é apenas em algumas ruas do bairro, as demais estão com abastecimento normal", detalha.