Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Moradores de Rio Marinho, em Vila Velha, estão há três dias sem água
Torneira seca

Moradores de Rio Marinho, em Vila Velha, estão há três dias sem água

Problema acontece em, pelo menos, quatro ruas do bairro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2018 às 17:43

Publicado em 20 de Janeiro de 2018 às 17:43

Com as torneiras secas, moradores reclamam de falta de prazo para o abastecimento Crédito: Arquivo
Moradores do bairro Rio Marinho, em Vila Velha, estão sem água há, pelo menos, três dias. Segundo Jardel Possatti Alcantara, morador da Rua São Geraldo, ele e os vizinhos sofrem com a falta de água. O problema acontece em, pelo menos, quatro ruas do bairro.
"A Cesan informou que a normalização seria às 16h de ontem (sexta-feira, dia 19). Mas, até o momento, eles não cumpriram com a promessa", detalha.
Segundo Jardel, as Ruas Boapaba, Celina e Palmerindo complementam os endereços que estão com as torneiras secas. "Ligamos hoje (sábado, dia 20) e eles ficaram de mandar um técnico. O problema é apenas em algumas ruas do bairro, as demais estão com abastecimento normal", detalha.
Procurada, a Cesan informou que os técnicos da Cesan já estão no local para encontrar a causa e restabelecer o abastecimento. "Até que o problema seja solucionado, a Cesan vai complementar o abastecimento com carros-pipa, basta que o moradores informem pelo telefone 115. A chamada é gratuita e o atendimento funciona 24 horas", disse a companhia, por e-mail.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Veja como o ovo ajuda a fortalecer a saúde no outono
Imagem de destaque
Motorista morre após carro bater em barranco na BR 482, em Cachoeiro
Imagem de destaque
Cacatua: 7 curiosidades interessantes sobre essa ave 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados