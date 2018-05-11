Moradores de Paul interditam estrada em Vila Velha

Cerca de 50 moradores do bairro Paul, em Vila Velha, atearam fogo em pneus e interditaram totalmente a Estrada Jerônimo Monteiro, na manhã desta sexta-feira (11). Eles reivindicam a retomada do funcionamento da unidade de saúde do bairro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha, o local não está funcionando pois está interditado pela Defesa Civil. Uma obra particular em um prédio próximo ao posto ameaça cair em cima da unidade de saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde também informou que um processo judicial será aberto e que a contratação de uma empresa especializada para demolir a obra será providenciada. Segundo a secretaria, a obra do prédio é irregular.

O serviço de atendimento foi transferido para cinco unidades de saúde instaladas em bairros próximos a Paul para atender a demanda dos moradores. Os funcionários de unidade de Paul foram distribuídos nessas outras unidades para realizar atendimento, marcação de consulta e distribuição de remédios. As unidades estão nos bairros Jaburuna, Jardim Marilândia, Santa Rita, São Torquato e Vila Garrido.

dia D de vacinação contra a gripe será realizado lá. A partir da próxima semana, toda segunda e quarta-feira a igreja vai abrir de 8h às 15h para vacinação, inclusive de outras doenças. Em Paul, um ponto de atendimento provisório foi montado na Igreja Presbiteriana, localizada na Rua Bernardino Monteiro. Neste sábado (12), ode vacinação contra a gripe será realizado lá. A partir da próxima semana, toda segunda e quarta-feira a igreja vai abrir de 8h às 15h para vacinação, inclusive de outras doenças.

A manifestação começou por volta de 6h30 e, segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, a via foi liberada por volta das 9h. A Polícia Militar e a Guarda Municipal acompanharam o movimento.