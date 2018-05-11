Moradores de Paul interditam estrada em Vila Velha

Cerca de 50 moradores do bairro Paul, em Vila Velha, atearam fogo em pneus e interditaram totalmente a Estrada Jerônimo Monteiro, na manhã desta sexta-feira (11). Eles reivindicam a retomada do funcionamento da unidade de saúde do bairro.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha, o local não está funcionando pois está interditado pela Defesa Civil. Uma obra particular em um prédio próximo ao posto ameaça cair em cima da unidade de saúde.
A Secretaria Municipal de Saúde também informou que um processo judicial será aberto e que a contratação de uma empresa especializada para demolir a obra será providenciada. Segundo a secretaria, a obra do prédio é irregular.
O serviço de atendimento foi transferido para cinco unidades de saúde instaladas em bairros próximos a Paul para atender a demanda dos moradores. Os funcionários de unidade de Paul foram distribuídos nessas outras unidades para realizar atendimento, marcação de consulta e distribuição de remédios. As unidades estão nos bairros Jaburuna, Jardim Marilândia, Santa Rita, São Torquato e Vila Garrido.
Em Paul, um ponto de atendimento provisório foi montado na Igreja Presbiteriana, localizada na Rua Bernardino Monteiro. Neste sábado (12), o dia D de vacinação contra a gripe será realizado lá. A partir da próxima semana, toda segunda e quarta-feira a igreja vai abrir de 8h às 15h para vacinação, inclusive de outras doenças.
A manifestação começou por volta de 6h30 e, segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, a via foi liberada por volta das 9h. A Polícia Militar e a Guarda Municipal acompanharam o movimento.