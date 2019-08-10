Moradores de Cobilândia aguardam saque do FGTS por chuvas de maio

Imagem aérea mostra a região de Cobilândia um dia após as fortes chuvas que atingiram o Estado em maio Crédito: Hemerson Oliveira / Internauta

Moradores da Grande Cobilândia , em Vila Velha, ainda aguardam pela liberação do saque do FGTS em decorrência das fortes chuvas do mês de maio, que alagaram várias ruas e avenidas dos bairros que compõem a região. Segundo a prefeitura, todos os endereços afetados foram enviados para a Caixa Econômica Federal, que agora analisa a documentação. No entanto, não há um prazo definido para o início dos saques.

Your browser does not support the audio element. Moradores da Grande Cobilândia aguardam saque do FGTS por chuvas de maio

Apesar da sinalização da prefeitura, moradores reclamam da falta de informações sobre o processo. O advogado Marcos Souza questiona a demora e também situações específicas, como a de moradores que já efetuaram o saque referente às chuvas do ano passado e comerciantes, que também foram afetados e não tem direito ao FGTS.

Morador de Cobilândia, o advogado Marcos Souza cobra respostas das autoridades sobre o saque do FGTS Crédito: José Carlos Schaeffer

“Não se teve notícia a respeito desse processo de liberação do FGTS. Lembrando que muitos já fizeram o saque pela enchente de novembro do ano passado, como elas vão ficar? E os comerciantes que não tem vinculo com fundo de garantia, a população que não tem direito ao FGTS? São perguntas que precisamos de respostas concretas e rápidas dos entes governamentais nesse sentido”, disse.

O porteiro Ernando Gáudio fez o saque referente às chuvas do ano passado. Segundo ele, o valor é importante e ajuda na recuperação dos prejuízos. “A gente fica de mãos atadas. Trabalha, ganha pouco, não tem como comprar as coisas, só a prestação. Mas, se liberar vai ser uma boa. É importante, tomara que libere mais uma parcela pra gente tirar”, relatou.

O porteiro Ernando Gáudio, com a família, diz que o recurso é importante para recuperar os prejuízos Crédito: José Carlos Schaeffer

O comerciante Gunison Gomes, morador de Cobilândia há 42 anos, reclama da falta de atenção das autoridades locais diante dos históricos transtornos vividos pela população. Ele fala do prejuízo sofrido em dobro por quem é morador e empresário na região.

“Quem tem empresa sofre duas vezes. Porque é morador e empresário no bairro, então, sofre com prejuízo em casa e na empresa. E a prefeitura a cada dia deixando a gente a mercê de tudo. Não procura e não ajuda em nada”, reclamou.

A prefeitura de Vila Velha informou, por nota, que entregou à Caixa Econômica Federal toda a documentação necessária com a relação dos bairros, logradouros e unidades residenciais impactadas pelas chuvas para análise e aprovação. Disse ainda que a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil tem se reunido com a comunidade, principalmente, da Grande Cobilândia para elaboração de um Plano de Contingência para Alagamentos e a estruturação de Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil na região. A próxima reunião acontece na próxima terça-feira (13/08) no Movimento Comunitário de Jardim Marilândia.

Já a Caixa Econômica Federal informou, também por nota, que o dossiê com os documentos foi recepcionado pelo banco e encontra-se em análise.

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