Moradores da Grande Vitória voltam a reclamar de cheiro de queimado

Moradores de Serra e Vitória voltaram a reclamar, na noite desta terça-feira (26), do cheiro forte de queimado, que atinge alguns municípios da Grande Vitória. Na noite da última segunda-feira (25), os capixabas também relataram o mau cheiro de fumaça e questionaram se algum incêndio havia atingido novamente a região de turfa, próximo ao Mestre Álvaro, na Serra.
Na manhã desta terça-feira (26), por volta das 7 horas, o Corpo de Bombeiros esteve na Serra e confirmou que uma área de turfa estava queimando na região do bairro Cantinho do Céu. A área de queima, segundo o tenente-coronel Carlos Wagner, era pequena e, por isso, o fogo foi controlado duas horas depois. Em outras situações, os bombeiros chegaram a demorar semanas para controlar.
Ainda segundo o tenente-coronel, moradores afirmam terem visto uma senhora ateando fogo no local, o que fez com que a turfa voltasse a queimar. A ação, como explica, é crime, mas a suspeita ainda não foi identificada. "Isso com certeza é crime. É o que a gente sempre diz: o homem prejudicando o próprio homem, infelizmente", destacou o tenente-coronel, que destacou que o mau cheiro em regiões, como de Jardim da Penha e Jardim Camburi, pode ter ligação com o fogo na área de turfa.
No final da tarde desta terça-feira (26), em nova vistoria, o Corpo de Bombeiros informou que não havia incêndio na área de turfa.
VEJA RELATOS
O QUE DIZ O CORPO DE BOMBEIROS
Apesar dos relatos de que a turfa voltou a queimar, o Corpo de Bombeiros informou que não houve um novo acionamento e que não há novidades sobre o caso.
Com informações de Caique Verli e José Carlos Schaeffer