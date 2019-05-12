Centro de Vitória

Moradores apontam problemas em equipamentos de academia popular

A prefeitura garantiu que vai enviar técnicos nesta segunda-feira (13) para fazer os ajustes que forem necessários

Publicado em 12 de maio de 2019 às 15:04 - Atualizado há 6 anos

Hudson Salles afirma que deixou de usar os equipamentos da praça porque a estrutura deles é muito precária Crédito: Caíque Verli

Moradores do Centro de Vitória reclamam dos equipamentos instalados de forma errada nas academias populares que funcionam em praças do bairro. O problema, segundo os usuários, é que muitos deles

Equipamento substituído no Parque Moscoso Crédito: Caíque Verli

estão tortos, o que inviabiliza o uso. Um desses aparelhos, na praça Ubaldo Ramalhete, não está funcionando conforme constatado também pela reportagem da rádio CBN Vitória.

Um desses moradores é o ourives Hudson Salles. Ele afirma que deixou de usar os equipamentos da praça porque a estrutura é muito precária. "A funcionalidade deles realmente é muito precária. Alguns já estão até quebrados por força da fragilidade. Os aparelhos estão tortos e funcionam precariamente devido ao material que é utilizado", comentou.

A aposentada Maria Aparecida Silva também diz que sente dificuldades em usar os equipamentos. "Eles estão tortos, alguns você não consegue fazer os movimentos direito. É um problema", acrescenta.

Moradores apontam problemas em equipamentos de academia popular

Os aparelhos das academias que funcionam ao ar livre são de baixo impacto e possuem o objetivo de alongar, fortalecer, desenvolver a musculatura e trabalhar a capacidade aeróbica. Entre os equipamentos, estão o de caminhada, simulação de remada, alongador. Atualmente, Vitória conta com 36 academias populares para idosos, sendo três delas na região do Centro de Vitória.

A Prefeitura de Vitória foi procurada pela reportagem e respondeu através da Secretaria de Esportes e Lazer de Vitória (Semesp). A pasta explicou que está substituindo todas as Academias Populares da Pessoa Idosa (APPI), retirando as estruturas atuais, de ferro, e instalando novos equipamentos de aço inox, que são mais resistentes às ações do tempo. Garantiu ainda que vai enviar técnicos nesta segunda-feira (13) para fazer os ajustes que forem necessários.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta