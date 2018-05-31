Morador de rua que matou empresária com vergalhão no ES vira réu

Felipe Rodrigues Gonçalves, 31 anos, o Alemão, preso por matar com um vergalhão a empresária Simone Venturini Tonani Crédito: Carlos Alberto Silva | AG

que lançou um vergalhão contra a empresária Simone Venturini, no dia 4 de maio, em Vila Velha. Agora ele é réu e passa a responder criminalmente pela morte da mulher. A 4ª Vara Criminal de Vila Velha recebeu na terça-feira (29) a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual do Espírito Santo (MPES) contra o acusado Felipe Rodrigues Gonçalves , no dia 4 de maio, em Vila Velha. Agora ele é réu e passa a responder criminalmente pela

Considerando que os fatos narrados na inicial caracterizam crime, a punibilidade do agente não está prescrita, o Ministério Público possui legitimidade para o seu oferecimento, não sendo esta inepta e existindo justa causa para a acusação, recebo a denúncia, posto que preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, disse a juíza Ana Amélia Bezerra Rêgo na decisão.

está preso desde o dia 5 de maio, após passar por uma audiência de custódia. A juíza Auricélia Oliveira Lima decidiu pela conversão da prisão em flagrante, em prisão preventiva. Felipedesde o dia 5 de maio, após passar por uma audiência de custódia. A juíza Auricélia Oliveira Lima decidiu pela conversão da prisão em flagrante, em prisão preventiva.

O CASO

Simone Venturini Tonani foi atingida um vergalhão Crédito: Reprodução/ Instagram

A empresária Simone Venturini Tonani, de 42 anos, foi ferida na cabeça por um vergalhão, na noite do dia 4 de maio, na Praia da Costa, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar (PM), ela conduzia um veículo quando foi atingida pela barra de ferro de 1,5 metro lançada por um morador de rua. Com o objeto preso à cabeça, ela perdeu o controle do carro e acabou batendo em outro veículo.

Ela foi encaminhada para o Hospital São Lucas, em Vitória, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A empresária foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros, que cortaram parte da barra., em Vitória, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.