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Friozinho

Morador de Pedra Azul registra 10°C na manhã desta quarta-feira

O comerciante Vagner Uliana, de 36 anos, fotografou a queda de temperatura no termômetro que tem em casa, e também a vista nublada das montanhas

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 11:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 11:16
O comerciante Vagner Uliana é morador de Pedra Azul, na Região das Montanhas, e registrou 10°C no início da manhã desta quarta-feira (18) no termômetro que tem em casa Crédito: Vagner Uliana
O comerciante Vagner Uliana, 36 anos, morador de Pedra Azul, em Domingos Martins, acordou na manhã desta quarta-feira (18) com o termômetro de sua residência marcando 10°C. Uliana afirma que, até agora, é temperatura mais baixa do ano observado por ele na região.
"Estava 10°C faltando 10 minutos para as 6h. A manhã foi linda, com cara de inverno", descreveu Vagner. 
"Eu vi muita gente publicando 11°C, 12°C, parece que aqui foi o registro mais baixo", conta. E que registro! A foto feita pelo comerciante mostra uma manhã nublada e aconchegante em Pedra Azul.
MASSA DE AR POLAR
Segundo o Climatempo, o ar frio de uma grande e forte massa de ar polar continua espalhado pela costa do Sudeste do Brasil nos próximos dias. Com a presença do ar frio e a diminuição da nebulosidade, o resfriamento noturno tende a aumentar. Com isso, as madrugadas tentem a ficar frescas pelo menos até o próximo domingo.
PREVISÃO DO TEMPO
Ainda de acordo com o Climatempo, a chuva ainda pode cair fraca sobre a região de Vitória e todo o litoral capixaba nesta quarta e também na quinta-feira, mas o sol aparece. Na sexta-feira e no sábado, 21 de abril, o tempo fica seco, com sol e sem previsão de chuva. Algumas pancadas de chuva podem voltar a ocorrer durante o domingo, dia 22, mas com fraca a moderada intensidade. Não há risco de chuva intensa.

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