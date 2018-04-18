Morador de Pedra Azul registra 10°C na manhã desta quarta-feira

O comerciante Vagner Uliana é morador de Pedra Azul, na Região das Montanhas, e registrou 10°C no início da manhã desta quarta-feira (18) no termômetro que tem em casa Crédito: Vagner Uliana

O comerciante Vagner Uliana, 36 anos, morador de Pedra Azul, em Domingos Martins, acordou na manhã desta quarta-feira (18) com o termômetro de sua residência marcando 10°C. Uliana afirma que, até agora, é temperatura mais baixa do ano observado por ele na região.

"Estava 10°C faltando 10 minutos para as 6h. A manhã foi linda, com cara de inverno", descreveu Vagner.

"Eu vi muita gente publicando 11°C, 12°C, parece que aqui foi o registro mais baixo", conta. E que registro! A foto feita pelo comerciante mostra uma manhã nublada e aconchegante em Pedra Azul.

MASSA DE AR POLAR

Segundo o Climatempo, o ar frio de uma grande e forte massa de ar polar continua espalhado pela costa do Sudeste do Brasil nos próximos dias. Com a presença do ar frio e a diminuição da nebulosidade, o resfriamento noturno tende a aumentar. Com isso, as madrugadas tentem a ficar frescas pelo menos até o próximo domingo.

PREVISÃO DO TEMPO