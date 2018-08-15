Morador de Linhares é diagnosticado com malária

Um homem que não teve a idade informada, e é morador da localidade de Humaitá, no interior de Linhares , foi diagnosticado com malária . A informação foi confirmada pela prefeitura. Ao todo, 123 casos da doença já foram confirmados no Espírito Santo, sendo 26 em Barra de São Francisco e 97 em Vila Pavão, cidades da região Noroeste do Estado.

A chegada de um caso em Linhares, que fica no Norte do Estado, deixou a Secretaria Municipal de Saúde em alerta. Em nota, a prefeitura informou que toda a área onde o morador infectado reside e as imediações já foram borrifadas com um produto pelas equipes da Vigilância Epidemiológica, para evitar que a doença se espalhe no município.

O morador de Humaitá esteve em Vila Pavão recentemente, onde contraiu a doença. Ele foi diagnosticado, já passou pelo tratamento e está em observação.

SURTO

Em Vila Pavão, cidade que vive um surto de malária, houve uma redução do número de novos casos. A prefeitura informou que, nos boletins divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na segunda (13) e terça-feira (14), foram confirmados mais quatro casos da doença. Já no período entre 5 e 9 de agosto, os números saltaram de 43 para 90 casos.

Segundo os sanitaristas que atuam na cidade, essa redução está ocorrendo em decorrência do cerco montado para combater a doença, que fez com que a maioria dos casos suspeitos fosse diagnosticada semana passada, diz nota da Prefeitura de Vila Pavão.

Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que no último final de semana 100 lâminas foram examinadas no laboratório da cidade e apenas duas apresentaram o protozoário causados da malária. No entanto, essa redução não significa que a doença está totalmente controlada.

A malária está controlada momentaneamente, e não podemos prever se os casos vão continuar diminuindo, ou se, lá pela semana que vem, teremos um novo pico. Isso por que, a doença tem um período de incubação de 14 dias, ou seja, muitas pessoas que foram picadas na semana passada só irão apresentar os sintomas a partir da semana que vem, explicou o enfermeiro Wendrio Januth, da secretaria municipal de Saúde.

A maior parte dos casos está concentrada na divisa entre Vila Pavão e Barra de São Francisco. Para conter o surto da doença, as duas prefeituras atuam com fumacê, borrifação domiciliar, orientação à população, entre outras ações.