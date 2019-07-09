Home
Montanhista registra -8°C a caminho do Pico da Bandeira no ES

No Terreirão, primeiro acampamento a caminho do Pico da Bandeira, o montanhista Pedrão do Brasil registrou a temperatura por volta das 6h desta terça-feira (9)

Gazeta Online

Michelli Boza

Analista de Distribuição / [email protected]

Publicado em 9 de julho de 2019 às 15:07

 - Atualizado há 6 anos

O montanhista Pedrão do Brasil registrou -8°C no Terreirão, primeiro acampamento no caminho ao Pico da Bandeira Crédito: Pedrão do Brasil

Já imaginou enfrentar -8°C aqui mesmo, no Espírito Santo? A temperatura impressionante foi registrada pelo praticante de montanhismo Pedro Antonio Custodio da Silva, conhecido como Pedrão do Brasil, no primeiro acampamento a caminho do Pico da Bandeira, o Terreirão, no Parque Nacional do Caparaó, na manhã desta terça-feira (9).

> Veja as regiões onde fez mais frio no ES na madrugada desta terça

Esse frio intenso congelou garrafas de água, iogurte e até as barracas que estavam úmidas de orvalho. Pedrão, que está com mais dois amigos seguindo até o Pico da Bandeira, afirma que a temperatura impressionou os montanhistas, mas não vai atrapalhar a conclusão da aventura.

> Com 13,5°C, Vitória registra novo recorde de frio nesta terça-feira

"No dia 4 de junho eu tinha registrado 2,9°C, mas dessa vez -8°C, isso impressionou. De madrugada foi o maior frio, nós trouxemos iogurte, mas o frio congelou, a água congelou, deu até gelo nas barracas, mas viemos preparados para enfrentar o frio, já faz uns 10 anos que eu pratico trekking (trilha), então viemos preparados", disse.

Pedrão afirma que na tarde desta segunda-feira (8) o termômetro chegou a marcar -6°C. Por volta das 10h desta terça-feira a temperatura estava na casa dos 9°C e o gelo formado nas barracas estava derretendo com os raios de sol.

"Está com sol aqui, o gelo das barracas já derreteu, mas mesmo assim está muito frio. Hoje de manhã tava -8°C e a sensação de como se fosse -15°C. Agora (por volta de 10h) está entre 8°C e 9°C", contou o montanhista.

