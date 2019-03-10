Missa em procissão marca abertura da Campanha da Fraternidade no Estado

O arcebispo Metropolitano de Vitória, Dom Frei Dario Campos, comandou uma missa, na tarde deste domingo (10), na abertura da Campanha da Fraternidade 2019, que na Arquidiocese de Vitória acontece neste primeiro domingo da Quaresma.

A missa em procissão teve início às 15h30, na Praça Costa Pereira, e percorreu as ruas do Centro de Vitória, em direção à Catedral Metropolitana, onde será realizada a liturgia eucarística. Uma multidão de fiéis acompanha a celebração.

Este ano, a Campanha da Fraternidade tem como tema: "Fraternidade e Políticas Públicas", com o lema: "Serás libertado pelo direito e pela justiça".