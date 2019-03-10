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Vitória

Missa em procissão marca abertura da Campanha da Fraternidade no Estado

Uma multidão de fiéis participa da celebração pelas ruas do Centro de Vitória

Publicado em 10 de Março de 2019 às 19:47

Publicado em 

10 mar 2019 às 19:47
O arcebispo Metropolitano de Vitória, Dom Frei Dario Campos, comandou uma missa, na tarde deste domingo (10), na abertura da Campanha da Fraternidade 2019, que na Arquidiocese de Vitória acontece neste primeiro domingo da Quaresma.
A missa em procissão teve início às 15h30, na Praça Costa Pereira, e percorreu as ruas do Centro de Vitória, em direção à Catedral Metropolitana, onde será realizada a liturgia eucarística. Uma multidão de fiéis acompanha a celebração.
Este ano, a Campanha da Fraternidade tem como tema: "Fraternidade e Políticas Públicas", com o lema: "Serás libertado pelo direito e pela justiça".
Confira fotos do evento:

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