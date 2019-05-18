Chuva no ES

Militares do Exército resgatam pacientes em maternidade de Vila Velha

A chuva alagou as instalações, inclusive o centro cirúrgico, e por isso, a unidade não pode receber a população

Publicado em 18 de maio de 2019 às 15:08 - Atualizado há 6 anos

Exército resgata pacientes em pronto atendimento e hospital de Cobilândia Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha

Militares do 38º Batalhão de Infantaria do Exército estão transferindo pacientes do Pronto Atendimento e Hospital Maternidade de Cobilândia, em Vila Velha, para outras unidades hospitalares da Grande Vitória por causa das fortes chuvas registradas na madrugada deste sábado (18).

A chuva alagou as instalações, inclusive o centro cirúrgico, e por isso, a unidade não pode receber a população. De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, os pacientes estão sendo transferidos - nenhum em estado grave - para o Pronto Atendimento da Glória.

AS IMAGENS DO RESGATE

As gestantes devem ser removidas para a Maternidade Municipal de Cariacica, O Hospital Estadual Infantil, em Vila Velha, e o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta