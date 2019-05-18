Militares do Exército resgatam pacientes em maternidade de Vila Velha

Publicado em 18 de maio de 2019 às 15:08
Militares do 38º Batalhão de Infantaria do Exército estão transferindo pacientes do Pronto Atendimento e Hospital Maternidade de Cobilândia, em Vila Velha, para outras unidades hospitalares da Grande Vitória por causa das fortes chuvas registradas na madrugada deste sábado (18).
A chuva alagou as instalações, inclusive o centro cirúrgico, e por isso, a unidade não pode receber a população. De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, os pacientes estão sendo transferidos - nenhum em estado grave - para o Pronto Atendimento da Glória.
As gestantes devem ser removidas para a Maternidade Municipal de Cariacica, O Hospital Estadual Infantil, em Vila Velha, e o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
