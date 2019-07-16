Bilhete único

Migração de cartões de ônibus municipais começa neste sábado

O processo será o mesmo que aconteceu com os coletivos do Transcol durante o mês de maio deste ano

Publicado em 16 de julho de 2019 às 13:45 - Atualizado há 6 anos

Ônibus municipal de Vitória Crédito: Divulgação

A próxima etapa de implantação do Bilhete Único Metropolitano começa no próximo sábado (20) com o processo de migração do sistema atual de bilhetagem eletrônica para o novo nos coletivos de Vitória, os chamados verdinhos, e de Vila Velha, com os coletivos da Sanremo. Quem utiliza algum tipo de cartão, com gratuidade ou não, precisa realizar o procedimento nos coletivos para fazer a transferência de dados ao novo sistema.

O processo será o mesmo que aconteceu com os coletivos do Transcol durante o mês de maio deste ano. O cartão deverá ser apresentado nos dois validadores, primeiro no atual (azul) e, depois do sinal sonoro, o passageiro deverá apresentado no validador novo (vermelho), até que a mensagem "catraca liberada" apareça no visor.

O procedimento deverá ser feito todas as vezes que o passageiro embarcar no coletivo e, assim, não será necessária a substituição dos bilhetes atuais.

O prazo para realizar o procedimento nos coletivos é até o dia 16 de agosto. Depois, a atualização será feita apenas em postos de atendimento. Já em caso de erro durante a operação, a mensagem "transação incompleta" aparecerá no validador vermelho, o novo. E caso isso ocorra, o usuário também precisa procurar um dos postos de atendimento.

Com a conclusão desta etapa nos coletivos municipais, a previsão é de que ainda este ano seja possível usar o mesmo bilhete para embarcar tanto nos coletivos do sistema Transcol quanto nos do sistema de transportes de Vitória e de Vila Velha, mas o usuário continuará pagando duas tarifas, já que a integração tarifária estre os sistemas tem previsão para ocorrer no próximo ano.

NÚMEROS

Em Vitória, nos ônibus municipais (verdinhos), há o total de 61.710 cartões, sendo 3.361 cartões de cidadão, 11.247 cartões de estudante, 28.113 vale transportes, 1087 de serviço, 3063 sociais e 14.839 cartões de gratuidade.

Em Vila Velha, o total de cartões no sistema Sanremo ativos somam 11.756, desse 510 são os populares, 3.924 vale transportes, 49 vale transporte restritos, 370 de estudantes, 6.894 cartões de idoso, 6 de gratuidade e 3 de fiscal de transporte.

CRONOGRAMA

O cronograma para a nova fase de migração do sistema nos coletivos municipais é de início no próximo sábado (20) e finalização no dia 16 de agosto. Depois desta data, quem não fez ou não completou a transação nos coletivos deve ir à um dos posto de atendimento.

POSTOS DE ATENDIMENTO

Vila Velha

Viação Sanremo na Avenida Ernesto Canal, 200 - bairro Alvorada.

Telefones: (27) 3346-3800 ou 3346-3821

Vitória

Sede do Setpes, na Rua Constante Sodre, 265.

Telefone: (27) 2125-7602

Após o dia 16 de agosto, tanto os usuários do sistema de Vitória quanto os de Vila Velha devem procurar os postos do GVBus





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta