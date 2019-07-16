Migração de cartões de ônibus municipais começa neste sábado

Publicado em 16 de julho de 2019 às 13:45
- Atualizado há 6 anos
A próxima etapa de implantação do Bilhete Único Metropolitano começa no próximo sábado (20) com o processo de migração do sistema atual de bilhetagem eletrônica para o novo nos coletivos de Vitória, os chamados verdinhos, e de Vila Velha, com os coletivos da Sanremo. Quem utiliza algum tipo de cartão, com gratuidade ou não, precisa realizar o procedimento nos coletivos para fazer a transferência de dados ao novo sistema.
O processo será o mesmo que aconteceu com os coletivos do Transcol durante o mês de maio deste ano. O cartão deverá ser apresentado nos dois validadores, primeiro no atual (azul) e, depois do sinal sonoro, o passageiro deverá apresentado no validador novo (vermelho), até que a mensagem "catraca liberada" apareça no visor.
O procedimento deverá ser feito todas as vezes que o passageiro embarcar no coletivo e, assim, não será necessária a substituição dos bilhetes atuais.
O prazo para realizar o procedimento nos coletivos é até o dia 16 de agosto. Depois, a atualização será feita apenas em postos de atendimento. Já em caso de erro durante a operação, a mensagem "transação incompleta" aparecerá no validador vermelho, o novo. E caso isso ocorra, o usuário também precisa procurar um dos postos de atendimento.
Com a conclusão desta etapa nos coletivos municipais, a previsão é de que ainda este ano seja possível usar o mesmo bilhete para embarcar tanto nos coletivos do sistema Transcol quanto nos do sistema de transportes de Vitória e de Vila Velha, mas o usuário continuará pagando duas tarifas, já que a integração tarifária estre os sistemas tem previsão para ocorrer no próximo ano.
NÚMEROS
Em Vitória, nos ônibus municipais (verdinhos), há o total de 61.710 cartões, sendo 3.361 cartões de cidadão, 11.247 cartões de estudante, 28.113 vale transportes, 1087 de serviço, 3063 sociais e 14.839 cartões de gratuidade.
Em Vila Velha, o total de cartões no sistema Sanremo ativos somam 11.756, desse 510 são os populares, 3.924 vale transportes, 49 vale transporte restritos, 370 de estudantes, 6.894 cartões de idoso, 6 de gratuidade e 3 de fiscal de transporte.
CRONOGRAMA
O cronograma para a nova fase de migração do sistema nos coletivos municipais é de início no próximo sábado (20) e finalização no dia 16 de agosto. Depois desta data, quem não fez ou não completou a transação nos coletivos deve ir à um dos posto de atendimento.
POSTOS DE ATENDIMENTO
Vila Velha
Viação Sanremo na Avenida Ernesto Canal, 200 - bairro Alvorada.
Email: [email protected]
Telefones: (27) 3346-3800 ou 3346-3821
Vitória
Sede do Setpes, na Rua Constante Sodre, 265.
Telefone: (27) 2125-7602
Email: [email protected]
Após o dia 16 de agosto, tanto os usuários do sistema de Vitória quanto os de Vila Velha devem procurar os postos do GVBus
