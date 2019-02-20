'Meu filho morreu atropelado na rodovia', diz moradora de Iconha

Luzia perdeu o filho há 15 anos em acidente em Iconha Crédito: Marcelo Prest

O trânsito intenso no Centro de Iconha, no Sul do Estado, provoca incômodo e desperta as piores lembranças na agente de saúde Luzia Salete Marin Sipriano, de 60 anos. Isso porque, há 15 anos, ela perdeu o filho que morreu atropelado quando voltava do trabalho.

Ele tinha 18 anos na época e foi atingido por um veículo que passava em alta velocidade pela BR 101, que corta a cidade, onde o Contorno de Iconha promete justamente aliviar o tráfego. Meu filho morreu atropelado no trânsito dessa rodovia. Ele tinha 18 anos e estava voltando do trabalho quando foi atropelado, relembra Luzia sobre o dia do acidente do rapaz.

Hoje o movimento aqui está até melhor porque reduziram o velocidade. Antigamente não tinha sinalização. Era pior quando aconteceu o atropelamento dele, conclui.

MEDO

Luzia mora na zona rural, no interior de Iconha, e, assim como muitos, precisa ir à cidade resolver os problemas corriqueiros do dia a dia. A GAZETA a encontrou quando saía de uma agência bancária localizada no Centro, às margens da BR 101.

Para ela, além de desafogar o trânsito, o novo trecho do contorno é um alívio, pois hoje tem medo de transitar pelo comércio da região, atravessando a rodovia. Insegurança que atinge toda a população.

Hoje não temos liberdade na cidade por causa do trânsito. Poderia vir mais, mas evito. É uma insegurança e acontecem muitos acidentes aqui, desabafa a agente de saúde.

ENTENDA A NOVELA DA OBRA

ATRASOS

Início

A obra do Contorno de Iconha teve início em 2016 com previsão de ser entregue em maio de 2017.

Primeiro prazo não cumprido

Na época, a Eco101, concessionária que administra a rodovia no Estado, informou que a demora na emissão da licença ambiental atrasaria a intervenção. Por isso, o prazo das obras foi adiado.

Novos prazos

A previsão para a entrega da obra passou de setembro para dezembro de 2017, o que, depois, não foi cumprido.

Chuvas em 2018

No ano passado, a concessionária fixou novamente um prazo para entrega da obra pronta para setembro de 2018. Depois, nova previsão: novembro do mesmo ano. Na época, o então gerente da Eco101, Rodrigo Rodrigues, afirmou que o cronograma foi alterado devido à complexidade da obra e o volume de chuvas daquele ano. Informou ainda que outros fatores como manifestações locais e a greve dos caminhoneiros também contribuíram para estender o cronograma da obra.

Em 2019

O último prazo fixado pela concessionária Eco101 para a conclusão da obra do Contorno de Iconha foi o primeiro trimestre de 2019. Mas a expectativa é que seja inaugurado antes do carnaval.

O trecho

Como está