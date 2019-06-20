Sala de aula vazia: antes, notificação acontecia com50% de ausência Crédito: Shutterstock

Grande Vitória, o número é menor, chegando ao total de 37,6%. A pesquisa também avaliou a população dessa faixa etária em relação ao ensino médio: 27,3% completaram esse nível escolar no Estado. Na Grande Vitória a taxa é maior, chegando aos 32,3%. Em um recorte que leva em consideração apenas os municípios dao número é menor, chegando ao total de 37,6%. A pesquisa também avaliou a população dessa faixa etária em relação ao ensino médio: 27,3% completaram esse nível escolar no Estado. Na Grande Vitória a taxa é maior, chegando aos 32,3%.

Your browser does not support the audio element. Metade dos adultos no ES parou de estudar no ensino Fundamental ou antes

Para o chefe da Unidade Estadual do IBGE do Espírito Santo, Max Athayde Fraga esses números servem como base para elaboração de políticas públicas para a área de educação. "As melhorias na educação produzem resultados a longo prazo, por isso, é necessário investimento contínuo e esses dados dão base para as secretarias de educação e o próprio Ministério da Educação elaborar medidas para melhorar os índices", explica Fraga.

Analfabetismo

No Espírito Santo, entre pessoas com 15 anos ou mais, a taxa de analfabetismo foi estimada em 5,5%. A porcentagem aumenta no grupo de pessoas com mais de 60% onde o índice de analfabestismo é de 18,9%. Na Grande Vitória, essas taxas foram de 3,3%

e 11,7%, respectivamente.

A taxa de analfabetismo para as pessoas pretas ou pardas no Estado é de 6,1% e é mais alta do que a registrada entre pessoas brancas, que alcançou a marca de 2,3%

Educação infantil

Pelo menos 1 milhão de crianças, no Estado, frequentavam escola ou creche. Além disso, 76,3% estavam em unidade públicas, enquanto 23,7% em escolas privadas

Tempo de estudo

Em 2018, o número médio de anos de estudo das pessoas de 25 anos ou mais de idade no Brasil e no Espírito Santo foi 9,3 anos. Na Grande Vitória, esse número médio foi 10,4 anos