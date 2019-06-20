Quase metade da população capixaba com 25 anos ou mais parou de estudar no ensino fundamental ou antes. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad) Contínua, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 48,7% dos capixabas pararam de estudar quando terminaram o 9º ano, ou deixaram o ensino fundamental incompleto ou nunca frequentaram a escola. Esse número é um pouco maior que a média nacional, que tem uma taxa de 48,2%.
Em um recorte que leva em consideração apenas os municípios da Grande Vitória, o número é menor, chegando ao total de 37,6%. A pesquisa também avaliou a população dessa faixa etária em relação ao ensino médio: 27,3% completaram esse nível escolar no Estado. Na Grande Vitória a taxa é maior, chegando aos 32,3%.
Metade dos adultos no ES parou de estudar no ensino Fundamental ou antes
Para o chefe da Unidade Estadual do IBGE do Espírito Santo, Max Athayde Fraga esses números servem como base para elaboração de políticas públicas para a área de educação. "As melhorias na educação produzem resultados a longo prazo, por isso, é necessário investimento contínuo e esses dados dão base para as secretarias de educação e o próprio Ministério da Educação elaborar medidas para melhorar os índices", explica Fraga.
Analfabetismo
No Espírito Santo, entre pessoas com 15 anos ou mais, a taxa de analfabetismo foi estimada em 5,5%. A porcentagem aumenta no grupo de pessoas com mais de 60% onde o índice de analfabestismo é de 18,9%. Na Grande Vitória, essas taxas foram de 3,3%
e 11,7%, respectivamente.
A taxa de analfabetismo para as pessoas pretas ou pardas no Estado é de 6,1% e é mais alta do que a registrada entre pessoas brancas, que alcançou a marca de 2,3%
Educação infantil
Pelo menos 1 milhão de crianças, no Estado, frequentavam escola ou creche. Além disso, 76,3% estavam em unidade públicas, enquanto 23,7% em escolas privadas
Tempo de estudo
Em 2018, o número médio de anos de estudo das pessoas de 25 anos ou mais de idade no Brasil e no Espírito Santo foi 9,3 anos. Na Grande Vitória, esse número médio foi 10,4 anos