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Vila Velha

Mesmo com trégua da chuva, Cobilândia ainda tem pontos de alagamento

O hospital, a maternidade e o Pronto Atendimento do bairro permanecem fechados nesta segunda-feira (12)

Publicado em 12 de Novembro de 2018 às 11:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2018 às 11:28
Avenida Piracicaba, em Jardim Marilândia, Vila Velha, segue com pontos de alagamento mesmo depois de domingo de sol Crédito: Caíque Verli
Mesmo com a trégua das chuva, Cobilândia, em Vila Velha, ainda apresenta pontos de alagamento nesta segunda-feira (12). A Quinta e a Primeira avenidas, no mesmo bairro, tem pontos de acúmulo de água na altura da canela.
A Maternidade Municipal e o Pronto Atendimento de Cobilândia continuam fechados e com avisos nas portas informando aos pacientes que os locais estão insalubres para o atendimento, devido ao alagamento que deixou muita sujeira.
> Após chuvas, moradores perdem tudo e não tem para onde volta no ES
Uma funcionária da maternidade informou à reportagem da Rádio CBN Vitória que a higienização deve acontecer ainda nesta segunda-feira (12).
Ainda em Vila Velha, no bairro Jardim Marilândia, as ruas também continuam com pontos de alagamento. O morador de Jardim Marilândia Ademir Silva Paula, de 63 anos, afirma que só conseguiu limpar a própria casa hoje.
"Começou a encher no sábado muito rápido e não conseguimos salvar. Cada um teve que dormir em cima de um móvel. Foi muito assustador", desabafa.
Com informações de Caique Verli
HOSPITAL DE COBILÂNDIA SEM PREVISÃO DE REABERTURA
Hospital e PA de Cobilândia sem previsão de reabertura em Vila Velha Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha
O Hospital Maternidade e o Pronto-Atendimento de Cobilândia ainda não têm data para serem reabertos em Vila Velha. Devido as fortes chuvas dos últimos dias, as unidades vão precisar passar por um processo de limpeza e desinfecção das instalações.
Os atendimentos de urgência e emergência estão sendo transferidos desde a sexta-feira (9) para o Pronto Atendimento da Glória e as demandas de procedimentos obstétricos para o Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), no bairro Soteco.
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Segundo a Prefeitura de Vila Velha, na manhã desta segunda (12), as subsecretarias de Atenção Primária e de Atenção Especializada farão um balanço sobre a normalização do funcionamento de outros setores como o Centro Municipal de Atenção Secundária (Cemas), Caps infantojuvenil e Álcool e Drogas, além das unidades de saúde também afetados pelas fortes chuvas. As consultas e exames agendados serão remarcados pelas equipes.

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