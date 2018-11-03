Mergulhador de Guarapari desaparece no mar de Anchieta

Flavio Matos Schneider, de 35 anos, está desaparecido no mar desde a noite desta sexta-feira (02) Crédito: Reprodução

Um mergulhador de Guarapari desapareceu no mar de Anchieta, nesta sexta-feira. O homem identificado como Flávio Schneider Matos, 35 anos, mergulhava nas proximidades da Plataforma Petrolífera MOP1, localizada a cerca de 26 km da costa do município de Anchieta, Sul do Estado.

Segundo a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES), Flávio estava em uma embarcação com mais duas pessoas. Ao constatarem a ausência do mergulhador, a equipe procurou Flávio mas não obteve sucesso. A Capitania foi acionada e realiza buscas na região.

De acordo com informações divulgadas pelo Portal 27, Flávio é mergulhador experiente e há 15 anos pratica este tipo de atividade. Na madrugada de ontem (02), ele saiu com os amigos para o alto mar. A viagem dura cerca de quatro horas e depois de passar o dia mergulhando, a equipe resolver voltar para a costa, por volta das 16 horas. Flávio decidiu dar um último mergulho, mas não foi mais visto.

"Os amigos fizeram diversas buscas e ficaram no local até 18 horas procurando, mas nenhum sinal dele. Como o combustível estava acabando e já estava escuro, eles tiveram que voltar para a costa", relatou a cunhada de Flávio, Steicy Chácara Gegenheimer ao Portal 27.

O desaparecimento de Flávio está sendo divulgado pela Capitania nas estações costeiras, em toda área capixaba, com o objetivo de alertar todos que estiverem navegando na região. O Navio-Patrulha "Gurupi" foi acionado para auxiliar nas buscas.

As causas e responsabilidades sobre o fato serão apuradas em Inquérito a ser instaurado pela Marinha do Brasil.

BUSCAS

Plataforma em que mergulhador desapareceu Crédito: Internauta