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BUSCAS

Mergulhador de Guarapari continua desaparecido no mar de Anchieta

As buscas, que começaram na última sexta-feira, continuarão na segunda-feira (05).

Publicado em 04 de Novembro de 2018 às 20:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2018 às 20:28
Flavio Matos Schneider, de 35 anos, está desaparecido no mar desde a noite desta sexta-feira (02) Crédito: Reprodução
As buscas por Flávio Schneider Matos, 35 anos, mergulhador desaparecido no mar de Anchieta na última sexta-feira, devem continuar na segunda-feira (5). De acordo com a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES), as buscas só acontecem durante o dia, e por isso elas foram encerradas no fim da tarde deste domingo (4).
Além das equipes especializadas nas buscas, o desaparecimento de Flávio foi divulgado pela Capitania nas estações costeiras, em toda área capixaba, com o objetivo de alertar todos que estiverem navegando na região. O Navio-Patrulha "Gurupi" foi acionado para auxiliar nas buscas.
O DESAPARECIMENTO
O mergulhador de Guarapari desapareceu no mar de Anchieta, na última sexta-feira (02). O homem mergulhava nas proximidades da Plataforma Petrolífera MOP1, localizada a cerca de 26 km da costa do município de Anchieta, Sul do Estado.
Segundo a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES), Flávio estava em uma embarcação com mais duas pessoas. Ao constatarem a ausência do mergulhador, a equipe procurou Flávio mas não obteve sucesso. A Capitania foi acionada e realiza buscas na região desde o dia do desaparecimento.
De acordo com informações divulgadas pelo Portal 27, Flávio é mergulhador experiente e há 15 anos pratica este tipo de atividade. Na madrugada de ontem (02), ele saiu com os amigos para o alto mar. A viagem dura cerca de quatro horas e depois de passar o dia mergulhando, a equipe resolver voltar para a costa, por volta das 16 horas. Flávio decidiu dar um último mergulho, mas não foi mais visto.
"Os amigos fizeram diversas buscas e ficaram no local até 18 horas procurando, mas nenhum sinal dele. Como o combustível estava acabando e já estava escuro, eles tiveram que voltar para a costa", relatou a cunhada de Flávio, Steicy Chácara Gegenheimer ao Portal 27.
As causas e responsabilidades sobre o fato serão apuradas em Inquérito a ser instaurado pela Marinha do Brasil.
BUSCAS
No último sábado (3), a esposa do mergulhador, Mariane Rodrigues Paiva, informou ao Gazeta Online que a Capitania encerrou às buscas por volta de 17 horas. "Eles realizaram buscas com helicóptero e lancha e não encontraram nada. Por ser muito distante, 20 km da costa, encerram as buscas para irem embora".
O trabalho continuou na manhã deste domingo (04). De acordo com Mariane, as buscas aconteceram na região de Itaipava, Itaoca e Marataízes. "A correnteza pode ter puxado para esses lados. As buscas com os mergulhadores só serão liberadas daqui a três dias, para hipótese realmente de morte", explicou.

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