Mercado Capixaba vai ser reformado com dinheiro da venda do Saldanha

Com a proposta de revitalização do Centro de Vitória, o tradicional Mercado da Capixaba vai passar por reforma e depois será concedido à iniciativa privada para a implantação de um centro gastronômico e cultural. O local terá capacidade para a instalação de até 14 lojas e espaço para um palco voltado a apresentações artísticas.







Nessa intervenção, os acessos pelas Ruas Arariboia, que será só para pedestres, e Desembargador Oreilly de Souza vão ser abertos para melhorar a circulação do público, totalizando quatro entradas com as das Avenidas Jerônimo Monteiro e Princesa Isabel.

As obras serão realizadas com os recursos da venda do Saldanha da Gama para o Sesc. A negociação foi concluída esta semana, pelo valor de R$ 3,5 milhões, e parte da verba será usada no Mercado.

Vamos fazer um trabalho de recuperação das fachadas, telhado e calçada. Vamos preparar toda a estrutura para a criação de um centro gastronômico, com espaço para apresentações de cultura, aponta Lenise Loureiro, secretária municipal de Desenvolvimento da Cidade.

Além disso, também vamos criar uma via exclusiva para pedestres (os carros deixarão de passar pela Arariboia), com um espaço de convivência junto ao Mercado, acrescenta.

Para a obra, deverão ser investidos em torno de R$ 2,2 milhões - o cálculo é do ano passado e vai passar por atualização - e a sobra desses recursos será destinada à restauração de outros prédios históricos, que serão definidos posteriormente.

LICITAÇÃO

A licitação para a realização das intervenções deverá ser aberta num prazo de 60 dias e a estimativa é que as obras sejam executadas em 18 meses.

Paralelamente à abertura de licitação para as obras, a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) já vai preparar o processo para a concessão do Mercado da Capixaba.

O vencedor da disputa terá um pátio de 690 metros quadrados para a exploração do negócio. O empreendedor poderá fazer algumas intervenções, desde que não mexa em estruturas de interesse de preservação.

Lenise Loureiro conta que a administração tem conversado com alguns representantes do setor comercial para buscar ideias. É importante esse diálogo prévio a fim de ter mais elementos do mercado antes de fazer a concessão, ressalta.

Quanto aos lojistas que ainda ocupam o Mercado da Capixaba, a secretária afirma que o processo judicial já foi concluído e eles serão despejados.

SALDANHA

Já no espaço do antigo clube Saldanha da Gama será instalado o Museu de Colonização do Solo Espírito-Santense. O presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio), José Lino Sepulcri, disse que todo o imóvel será restaurado, respeitando as suas características, pois é tombado pelo patrimônio histórico.

Vamos fazer uma pesquisa nas principais capitais sobre o que existe de mais moderno em termos de museu. Além das peças, também queremos que seja dotado da melhor tecnologia. A proposta é que possa ser um centro de visitação constante, sobretudo de alunos, afirma José Lino.