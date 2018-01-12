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Atropelamento

Menino tem perna esmagada por ônibus em Vila Velha

O menino seguia de bicicleta junto com seu irmão, de 3 anos, quando foram atropelados por um ônibus do Transcol
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2018 às 15:57

Publicado em 12 de Janeiro de 2018 às 15:57

Menino tem perna esmagada por ônibus em Vila Velha Crédito: Foto de leitor/Whatsapp Gazeta Online
Um menino, de 11 anos, teve a perna esmagada, no bairro Boa Vista, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (12). O menino seguia de bicicleta, próximo ao campo de futebol, junto com seu irmão, de 3 anos, quando foram atropelados por um ônibus Transcol da linha 608, que faz o percurso Terminal do IBES / Boa Vista via Soteco.
Segundo a Prefeitura de Vila Velha, os irmãos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O menino que teve a perna esmagada foi encaminhado para o Hospital Infantil de Vitória, e o irmão mais novo, que teve ferimentos leves, foi conduzido para o Hospital Infantil de Vila Velha. O estado de saúde das duas crianças não foi informado.
GVBus
Em nota, o GVBus informou que, de acordo com o motorista, a vítima estava em uma bicicleta. Ao perder o controle, colidiu com o ônibus e acabou se ferindo. Os dois irmãos foram socorridos pelo Samu. A empresa responsável pela linha 608 está acompanhando o acaso.
 
 

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