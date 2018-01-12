Menino tem perna esmagada por ônibus em Vila Velha Crédito: Foto de leitor/Whatsapp Gazeta Online

Um menino, de 11 anos, teve a perna esmagada, no bairro Boa Vista, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (12). O menino seguia de bicicleta, próximo ao campo de futebol, junto com seu irmão, de 3 anos, quando foram atropelados por um ônibus Transcol da linha 608, que faz o percurso Terminal do IBES / Boa Vista via Soteco.

Segundo a Prefeitura de Vila Velha, os irmãos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O menino que teve a perna esmagada foi encaminhado para o Hospital Infantil de Vitória, e o irmão mais novo, que teve ferimentos leves, foi conduzido para o Hospital Infantil de Vila Velha. O estado de saúde das duas crianças não foi informado.

GVBus

Em nota, o GVBus informou que, de acordo com o motorista, a vítima estava em uma bicicleta. Ao perder o controle, colidiu com o ônibus e acabou se ferindo. Os dois irmãos foram socorridos pelo Samu. A empresa responsável pela linha 608 está acompanhando o acaso.



