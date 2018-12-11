Menino que morreu afogado na Barra do Jucu será enterrado nesta terça

O corpo de Dhanyel Brandão dos Santos foi resgatado no mar da Praia da Concha Crédito: Caíque Verli

O menino Dhanyel Brandão, de 12 anos, que morreu afogado após tentar ajudar o amigo, Geanderson Custódio, de 9 anos, que permanece desaparecido, na praia da Barra do Jucu, em Vila Velha , no último sábado (8), será enterrado nesta terça-feira (11) às 15h40, no Cemitério Municipal Ponta da Fruta.

O corpo de Dhanyel foi encontrado na manhã desta segunda-feira (10), no mar da Praia da Concha, na Barra do Jucu, em Vila Velha . No local, a mãe do menino, Fabiana Oliveira, confirmou que se tratava do filho.

Emocionada, Fabiana disse apenas que tinha esperança de que o filho seria encontrado com vida. O corpo, que foi resgatado pelo barco do Corpo de Bombeiros, foi levado para o Departamento Médico Legal, em Vitória.

No local, a avó materna do menino, Generosa de Oliveira, 65 anos, falou da tristeza da família. "Fica aquela tristeza muito grande na alma, mas pelo menos encontramos o corpo para dar uma despedida decente. Seria pior se a gente nunca mais visse ele". A reportagem do Gazeta Online acompanha as buscas no local.

Com informações de Caíque Verli

OUTRA CRIANÇA

Segundo a tia, uma outra criança, de 14 anos, também estava brincando com os meninos na praia, porém ela não entrou na água. A informação repassada para a tia é que esse menino mais velho teria encontrado com os amigos na praia e viu quando um dos garotos bateu a cabeça na pedra e buscou por socorro.

"ESTAVA CHOVENDO MUITO", DIZ PESCADOR

O pescador Sérgio Fernandes, que viu as crianças na praia no sábado e voltou ao local nesta segunda, contou que alertou os meninos. "Estava chovendo muito na hora e muito perigoso. Vim aqui olhar porque tenho um barco lá embaixo. Eles estavam aqui e eu pedi para eles saírem da água. Subi e depois retornei, pedindo de novo. Um deles, o maiorzinho, falou: 'não tio, está de boa. Estamos só brincando'. Fui em casa buscar uma corda. Quando voltei, eles não estavam. Chovia e ventava muito. Imaginei que eles tinham ido embora, mas no outro dia soube que eram eles". (Com informações de Caíque Verli)

Geanderson, 9 anos, e Dhanyel, 12 anos, desapareceram no mar da Barra do Jucu Crédito: Reprodução

O QUE DIZ A PREFEITURA

A Prefeitura de Vila Velha informou, por meio de nota, que os guarda-vidas que estavam na praia alertaram as crianças, por volta de 17h30, para não permanecerem na água já que o mar estava muito revolto. Neste momento, segundo a prefeitura, as crianças saíram da água e ficaram embaixo de uma marquise. Depois que os guardas foram embora, após a jornada de trabalho deles, os garotos entraram novamente na praia. Segundo a administração municipal, mais tarde, após os bombeiros terem sido acionados, guardas-vidas que moram na região retornaram à praia para ajudar nas buscas.

VÍDEO

Vídeo flagra crianças brincando na praia da Barra do Jucu, em Vila Velha Crédito: Reprodução

antes de desaparecem no mar no fim da tarde deste sábado (08). Nas imagens, é possível observar como o tempo estava fechado e as ondas agitadas. Um vídeo feito por um morador da região da Barra do Jucu, em Vila Velha, flagrou Geanderson Custódio, de 9 anos, e o amigo Dhanyel Brandão dos Santos, 12, brincando na praia. Nas imagens, é possível observar como o tempo estava fechado e as ondas agitadas.

Assustado com o tamanho das ondas e o tempo em Vila Velha, o morador, de 70 anos, decidiu fazer as imagens neste sábado (08). Na manhã deste domingo (09), quando descobriu que duas crianças estavam desaparecidas na água, o morador descobriu que tinha registrado elas brincando.

VEJA AS IMAGENS

ESCONDIDOS

A mãe de Dhanyel, Fabiana Oliveira dos Santos, 34, contou que o filho e o amigo foram para a praia escondidos, e que ela só ficou sabendo do desaparecimento às 20 horas, quando uma conhecida da família ligou.

Dhanyel mora com a família em Barramares, e Geanderson em João Goulart, todos na região da Grande Terra Vermelha, também em Vila Velha. Eles foram primeiro lá na creche, buscar os presentes de Natal que estavam doando. Depois foram para a casa do Geanderson. Eu achava que ele estava lá brincando, sempre faziam isso. Mas a mãe dele me contou que eles saíram de lá dizendo que voltariam para a minha casa. Ninguém sabia que eles estavam aqui na praia, desabafou.