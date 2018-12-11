Menino que morreu afogado na Barra do Jucu será enterrado nesta terça

O menino Dhanyel Brandão, de 12 anos, que morreu afogado após tentar ajudar o amigo, Geanderson Custódio, de 9 anos, que permanece desaparecido, na praia da Barra do Jucu, em Vila Velha, no último sábado (8), será enterrado nesta terça-feira (11) às 15h40, no Cemitério Municipal Ponta da Fruta.
O corpo de Dhanyel foi encontrado na manhã desta segunda-feira (10), no mar da Praia da Concha, na Barra do Jucu, em Vila Velha. No local, a mãe do menino, Fabiana Oliveira, confirmou que se tratava do filho.
Emocionada, Fabiana disse apenas que tinha esperança de que o filho seria encontrado com vida. O corpo, que foi resgatado pelo barco do Corpo de Bombeiros, foi levado para o Departamento Médico Legal, em Vitória.
No local, a avó materna do menino, Generosa de Oliveira, 65 anos, falou da tristeza da família. "Fica aquela tristeza muito grande na alma, mas pelo menos encontramos o corpo para dar uma despedida decente. Seria pior se a gente nunca mais visse ele". A reportagem do Gazeta Online acompanha as buscas no local.
Com informações de Caíque Verli
OUTRA CRIANÇA
Segundo a tia, uma outra criança, de 14 anos, também estava brincando com os meninos na praia, porém ela não entrou na água. A informação repassada para a tia é que esse menino mais velho teria encontrado com os amigos na praia e viu quando um dos garotos bateu a cabeça na pedra e buscou por socorro.
"ESTAVA CHOVENDO MUITO", DIZ PESCADOR
O pescador Sérgio Fernandes, que viu as crianças na praia no sábado e voltou ao local nesta segunda, contou que alertou os meninos. "Estava chovendo muito na hora e muito perigoso. Vim aqui olhar porque tenho um barco lá embaixo. Eles estavam aqui e eu pedi para eles saírem da água. Subi e depois retornei, pedindo de novo. Um deles, o maiorzinho, falou: 'não tio, está de boa. Estamos só brincando'. Fui em casa buscar uma corda. Quando voltei, eles não estavam. Chovia e ventava muito. Imaginei que eles tinham ido embora, mas no outro dia soube que eram eles". (Com informações de Caíque Verli)
O QUE DIZ A PREFEITURA
A Prefeitura de Vila Velha informou, por meio de nota, que os guarda-vidas que estavam na praia alertaram as crianças, por volta de 17h30, para não permanecerem na água já que o mar estava muito revolto. Neste momento, segundo a prefeitura, as crianças saíram da água e ficaram embaixo de uma marquise. Depois que os guardas foram embora, após a jornada de trabalho deles, os garotos entraram novamente na praia. Segundo a administração municipal, mais tarde, após os bombeiros terem sido acionados, guardas-vidas que moram na região retornaram à praia para ajudar nas buscas.
VÍDEO
Um vídeo feito por um morador da região da Barra do Jucu, em Vila Velha, flagrou Geanderson Custódio, de 9 anos, e o amigo Dhanyel Brandão dos Santos, 12, brincando na praia antes de desaparecem no mar no fim da tarde deste sábado (08). Nas imagens, é possível observar como o tempo estava fechado e as ondas agitadas.
Assustado com o tamanho das ondas e o tempo em Vila Velha, o morador, de 70 anos, decidiu fazer as imagens neste sábado (08). Na manhã deste domingo (09), quando descobriu que duas crianças estavam desaparecidas na água, o morador descobriu que tinha registrado elas brincando.
VEJA AS IMAGENS
ESCONDIDOS
A mãe de Dhanyel, Fabiana Oliveira dos Santos, 34, contou que o filho e o amigo foram para a praia escondidos, e que ela só ficou sabendo do desaparecimento às 20 horas, quando uma conhecida da família ligou.
Dhanyel mora com a família em Barramares, e Geanderson em João Goulart, todos na região da Grande Terra Vermelha, também em Vila Velha. Eles foram primeiro lá na creche, buscar os presentes de Natal que estavam doando. Depois foram para a casa do Geanderson. Eu achava que ele estava lá brincando, sempre faziam isso. Mas a mãe dele me contou que eles saíram de lá dizendo que voltariam para a minha casa. Ninguém sabia que eles estavam aqui na praia, desabafou.
Fabiana disse que os dois gostavam muito de praia, e que não foi a primeira vez que os meninos foram para o local sozinhos. Eles já tinham feito isso. Eu briguei, falei que não era para irem para lá sozinhos nunca mais. Eu estava despreocupada, achando que ele estava na casa do amigo. Não consigo acreditar que isso está acontecendo, lamentou.