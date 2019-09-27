Menino morto pelo ex da mãe no ES teve pressentimento e chorou

Eu, meu atual namorado e meu filho de 2 anos dormíamos em um colchão na sala. O Eric dormia no quarto, em uma cama de solteiro, com a irmã dele, de 8 anos. No mesmo quarto estavam minha mãe e dois sobrinhos, um menino de 9 e uma menina de 17 anos. O Felipe um cara que eu não conheço muito bem pularam o muro e arrombaram a porta da sala. Eles já chegaram com a faca levantada, como se fossem mesmo nos atacar. Os olhos dele estavam arregalados, dava pra ver o ódio e raiva na cara deles. O Felipe só assim: mata todo mundo. Deram a primeira facada no meu namorado. Tudo isso na frente do filho dele de 2 anos, que estava no colchão com a gente. O bebê não ficou ferido, mas olha a frieza desse desgraçado, esse monstro...