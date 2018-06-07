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Tragédia

Menino de 2 anos morre afogado em Barra de São Francisco

João Otávio Ribeiro Borges brincava próximo de um rio quando acabou caindo e morreu afogado

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 15:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2018 às 15:57
João Otávio tinha apenas dois anos de idade Crédito: Reprodução/Facebook
Um menino de apenas 2 anos morreu afogado em um rio da zona rural de Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado. João Otávio Ribeiro Borges brincava na localidade de Rio do Campo quando caiu nas águas e se afogou.
Segundo informações de pessoas próximas à família, o menino foi encontrado pelos familiares já sem vida, dentro do rio. A Polícia Civil foi chamada e levou o menino para o Hospital Doutora Rita de Cássia. Depois, o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina e liberado para a família.
Em uma postagem no Facebook, a mãe de João Otávio, Edna Ribeiro, lamentou a morte do filho. Deus tem um jardim, que é a Terra, e toda vez ele quer colher algumas das flores mais bonitas, ele tira uma flor da Terra e fica para ele, escreveu a mãe em seu perfil na rede social.
O velório aconteceu na manhã desta quinta-feira (07), em Rio do Campo.

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