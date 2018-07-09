Menina encontra corpo da mãe assassinada dentro de casa em João Neiva

Caso será investigado pela Delegacia de João Neiva Crédito: Divulgação/Sindipol

Uma mulher de 39 anos foi assassinada e seu corpo foi encontrado na manhã deste domingo (08), em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. Segundo vizinhos da família, a própria filha da vítima, uma menina de 11 anos, encontrou Aline Simone Penha morta, dentro da casa onde moravam, no bairro Crubixá.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi morta com uma perfuração na região do pescoço, provavelmente provocada por uma faca. O suspeito pelo crime ainda não foi localizado. Em nota, a Polícia Civil explicou que a ocorrência foi registrada no plantão da Delegacia Regional de Aracruz e seguirá sob investigação da Delegacia de João Neiva, local onde aconteceu o assassinato.

Outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar a apuração do fato.Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181, o sigilo e anonimato são garantidos, informou a PC em nota.