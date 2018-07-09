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Feminicídio

Menina encontra corpo da mãe assassinada dentro de casa em João Neiva

Crime aconteceu na manhã deste domingo (08), no bairro Crubixá. A vítima foi morta com uma perfuração no pescoço. Suspeita é de feminicídio

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 15:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2018 às 15:02
Caso será investigado pela Delegacia de João Neiva Crédito: Divulgação/Sindipol
Uma mulher de 39 anos foi assassinada e seu corpo foi encontrado na manhã deste domingo (08), em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. Segundo vizinhos da família, a própria filha da vítima, uma menina de 11 anos, encontrou Aline Simone Penha morta, dentro da casa onde moravam, no bairro Crubixá.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi morta com uma perfuração na região do pescoço, provavelmente provocada por uma faca. O suspeito pelo crime ainda não foi localizado. Em nota, a Polícia Civil explicou que a ocorrência foi registrada no plantão da Delegacia Regional de Aracruz e seguirá sob investigação da Delegacia de João Neiva, local onde aconteceu o assassinato.
Outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar a apuração do fato.Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181, o sigilo e anonimato são garantidos, informou a PC em nota.
A Delegacia de João Neiva confirmou que investiga o caso e que uma das hipóteses trabalhadas é de que o crime seria um feminicídio.

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