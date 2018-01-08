Menina de 5 anos que morreu em acidente iria se encontrar com o pai

Três pessoas da mesma família morrem em acidente na BR 101 Crédito: Bernardo Coutinho

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, quem dirigia o carro de passeio era uma tia da menina, de 21 anos. A avó dela, de 48 anos, também estava no veículo, e as três morreram no local da batida.

O ACIDENTE

Ainda de acordo com informações da PRF, o Fiat Uno, placas de Ipatinga (MG), onde estavam as vítimas, seguia no sentido Guarapari/Viana e a carreta no sentido contrário. O veículo de passeio tinha acabado de passar por uma curva, quando continuou por um trecho com terceira faixa. Nesse momento, a motorista perdeu o controle, invadindo a contramão e atingindo de frente o caminhão carregado com eucalipto.

Na batida, o carro partiu ao meio, capotou e foi parar em uma ribanceira às margens da pista. A PRF informou as mulheres eram tia, 21 anos, e avó, 48 anos, da menina de 5 anos. Todas morreram na hora. A perícia está no local do acidente.

A Eco 101, concessionária que administra a rodovia, informa que há registro de lentidão do tráfego no local. Para atendimento da ocorrência, foram acionadas equipes da Eco 101 composta por viatura de inspeção, guincho leve e ambulância. Também foram acionadas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para registro do acidente, além do SAMU, Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e Polícia Civil (PC) para apoio.

Com informações de Ruhani Maia