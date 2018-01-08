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Acidente na BR 101

Menina de 5 anos que morreu em acidente iria se encontrar com o pai

Criança estava no Fiat Uno que se partiu ao meio ao bater de frente com uma carreta carregada de eucalipto no quilômetro 316, por volta de 5h30
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 12:08

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 12:08

Três pessoas da mesma família morrem em acidente na BR 101 Crédito: Bernardo Coutinho
A menina de 5 anos que morreu em um grave acidente na manhã desta segunda-feira (8), na BR 101, em Vila Velha, iria se encontrar com o pai em Viana. Ela estava no Fiat Uno que se partiu ao meio ao bater de frente com uma carreta carregada de eucalipto no quilômetro 316, por volta de 5h30.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, quem dirigia o carro de passeio era uma tia da menina, de 21 anos. A avó dela, de 48 anos, também estava no veículo, e as três morreram no local da batida. 
O ACIDENTE
Ainda de acordo com informações da PRF, o Fiat Uno, placas de Ipatinga (MG), onde estavam as vítimas, seguia no sentido Guarapari/Viana e a carreta no sentido contrário. O veículo de passeio tinha acabado de passar por uma curva, quando continuou por um trecho com terceira faixa. Nesse momento, a motorista perdeu o controle, invadindo a contramão e atingindo de frente o caminhão carregado com eucalipto.
Na batida, o carro partiu ao meio, capotou e foi parar em uma ribanceira às margens da pista. A PRF informou as mulheres eram tia, 21 anos, e avó, 48 anos, da menina de 5 anos. Todas morreram na hora. A perícia está no local do acidente.
A Eco 101, concessionária que administra a rodovia, informa que há registro de lentidão do tráfego no local. Para atendimento da ocorrência, foram acionadas equipes da Eco 101 composta por viatura de inspeção, guincho leve e ambulância. Também foram acionadas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para registro do acidente, além do SAMU, Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e Polícia Civil (PC) para apoio.
Com informações de Ruhani Maia
 

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