Menina arrecada bombons para adoçar Natal de crianças internadas no ES

Rebeca distribuiu chocolate para crianças internadas em hospital Crédito: Raquel Lopes

Pelo terceiro ano seguido, a estudante Rebeca de Assunção Andrade, de apenas 13 anos, vai proporcionar a algumas crianças internadas em hospitais de Vitória um Natal mais doce. É que desde 2016, quando a própria Rebeca também estava internada em um hospital se tratando de uma doença no intestino , ela arrecadou caixas de bombons para presentear os companheiros de internação. E agora não vai ser diferente.

Rebeca e a mãe, Meire Assunção, já começaram a campanha para este fim de ano. A intenção é "adocicar" a vida de meninos e meninas que vão precisar passar o natal no Hospital Infantil em Vitória e no Hospital da Polícia Militar. Além desses locais, a ideia é distribuir em orfanatos, igrejas e abrigos, como conta a mãe de Rebeca, Meire Andrade.

"Ano passado arrecadamos 823 caixas de bombons e a gente tinha projetado que ganharíamos 300. Desta vez vamos pensar em 400, mas muita gente acredita que podemos chegar a umas 1.200 caixas de bombons. Esse é o desejo da minha filha e eu abracei essa causa junto dela. Ela não pretende parar de levar amor a essas crianças, porque quando ela estava internada teve quem fosse lá no Hospital e desse esse carinho a ela", disse Meire, que viu a filha ficar 13 meses internada por conta de uma doença chamada angiodisplasia benigna (malformação dos vasos sanguíneos do tubo digestivo).

LOCAIS DE DOAÇÃO

As caixas de bombons estão sendo arrecadas no Centro da Praia Shopping, na loja da Sheila Silva Presentes, Praia do Canto, Vitória. Em Cariacica, as doações podem ser feitas no Passa Fácil de Campo Grande, no andar da Ceturb.

Para quem deseja fazer a doação da caixa de bombom, não é exigida nenhuma marca, no entanto Meire faz um único pedido. "Quem puder, a gente pede que leve a caixa de bombom embrulhada para presente, porque no hospital há algumas crianças que não podem comer chocolate por conta de alguma restrição, então a gente entrega a caixa de bombom para os pais ou responsável."

Quem não puder deixar nestes locais, pode ligar para Meire no telefone 99745-1695 e combinar de deixar com ela.

Rebeca e a mãe, Meire, vão recolher bombons Crédito: Ricardo Medeiros

DOENÇA