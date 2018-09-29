Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio de R$ 3 milhões

A Mega-Sena sorteia neste sábado (29) prêmio estimado em R$ 3 milhões. O sorteio do concurso 2.083 será realizado às 20h no Caminhão da Sorte da Caixa, em Palmas, interior do Paraná.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o valor em caderneta de poupança, receberá mais de R$ 11 mil em rendimentos mensais. O valor também é suficiente para adquirir 75 carros populares.

Portal Loterias Online. As apostas podem ser feitas até as 19h deste sábado (29) em qualquer lotérica do país e também no

Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone. Para isso, basta ter conta-corrente no banco e ser maior de 18 anos.

O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteio (quarta e sábado), quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

Para jogar pela internet, no Portal Loterias Online, o apostador precisa ser maior de 18 anos e preencher um cadastro. O cliente escolhe seus palpites, insere no carrinho e paga todas as suas apostas de uma só vez, utilizando o cartão de crédito.