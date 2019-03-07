Medo tem feito mulheres desistirem de se relacionar. É a solução?

Medo tem feito muitas mulheres desistirem de se relacionar e a dotado o estado civil "solteira" sob a justificativa de que "é melhor estar só do que mal acompanhada"

Tempo de leitura: 5min
Publicado em 07/03/2019 às 15h49
Atualizado em 07/10/2019 às 05h08


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.