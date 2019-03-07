Medo tem feito mulheres desistirem de se relacionar. É a solução?
Medo tem feito muitas mulheres desistirem de se relacionar e a dotado o estado civil "solteira" sob a justificativa de que "é melhor estar só do que mal acompanhada"
Tempo de leitura: 5min
- Barbara Oliveira Repórter [email protected]
-
Gazeta Online
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00