Médico volta a unidade de saúde em Cariacica e entrega cadeiras novas

Doutor Aurédio Couto Crédito: Caíque Verli

No último dia 15 de maio, vídeos e fotos feitos por um paciente na Unidade de Saúde de Jardim América, em Cariacica, chamaram atenção pela revolta do médico Aurédio Couto, que aparece nas imagens quebrando móveis e revirando gavetas.

Depois da confusão,

segundo informações da Prefeitura de Cariacica.Na manhã desta sexta-feira (25), ele voltou a unidade com cadeiras novas, para substituir as que foram quebradas por ele.

"Eu fui intimado, fui até a polícia e eles pegaram meu depoimento. Eu fiz algumas declarações e eles disseram para comprar as cadeiras e trazer para a unidade", afirma o médico.



