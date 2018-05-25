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Após quebra-quebra

Médico volta a unidade de saúde em Cariacica e entrega cadeiras novas

Doutor Aurédio Couto depôs à Polícia Civil, que decidiu que ele deveria levar novas cadeiras para a Unidade de Saúde de Jardim América

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 13:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 13:44
Doutor Aurédio Couto Crédito: Caíque Verli
O médico que provocou um quebra-quebra em Unidade de Saúde de Jardim América, em Cariacica, no último dia 15 deste mês, voltou ao local com cadeiras novas. Segundo Aurédio José do Couto, a Polícia Civil o intimou, ele prestou depoimento e foi decidido que ele entregasse as cadeiras à unidade na manhã desta sexta-feira (25).
No último dia 15 de maio, vídeos e fotos feitos por um paciente na Unidade de Saúde de Jardim América, em Cariacica, chamaram atenção pela revolta do médico Aurédio Couto, que aparece nas imagens quebrando móveis e revirando gavetas.
Depois da confusão,
o médico foi afastado das funções por 90 dias para averiguação do caso,
segundo informações da Prefeitura de Cariacica.Na manhã desta sexta-feira (25), ele voltou a unidade com cadeiras novas, para substituir as que foram quebradas por ele.
"Eu fui intimado, fui até a polícia e eles pegaram meu depoimento. Eu fiz algumas declarações e eles disseram para comprar as cadeiras e trazer para a unidade", afirma o médico.
 
 

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