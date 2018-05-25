Médico volta a unidade de saúde em Cariacica e entrega cadeiras novas

O médico que provocou um quebra-quebra em Unidade de Saúde de Jardim América, em Cariacica, no último dia 15 deste mês, voltou ao local com cadeiras novas. Segundo Aurédio José do Couto, a Polícia Civil o intimou, ele prestou depoimento e foi decidido que ele entregasse as cadeiras à unidade na manhã desta sexta-feira (25).
No último dia 15 de maio, vídeos e fotos feitos por um paciente na Unidade de Saúde de Jardim América, em Cariacica, chamaram atenção pela revolta do médico Aurédio Couto, que aparece nas imagens quebrando móveis e revirando gavetas.
Depois da confusão,
segundo informações da Prefeitura de Cariacica.Na manhã desta sexta-feira (25), ele voltou a unidade com cadeiras novas, para substituir as que foram quebradas por ele.
"Eu fui intimado, fui até a polícia e eles pegaram meu depoimento. Eu fiz algumas declarações e eles disseram para comprar as cadeiras e trazer para a unidade", afirma o médico.